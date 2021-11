Atletica: Omar Bouamer a Roma per la mezza maratona

È Roma ad assegnare domenica 7 novembre i tricolori di mezza maratona. Partenza e arrivo nella famosa via dei Fori Imperiali, per la competizione denominata Rome 21k, nuovo evento tra le meraviglie della Capitale, valido come Campionato italiano di mezza maratona assoluto, promesse e juniores.

La partenza della Rome 21k è fissata per le ore 8.30 e il tracciato si snoderà dentro il cuore della Capitale. Tra i partenti è atteso anche il 32enne aostano, Omar Bouamer, da due stagioni tesserato per il club toscano GP Parco Alpi Apuane e protagonista in questa stagione in competizioni in pista, ma soprattutto su strada, con risultati di alto livello tecnico.