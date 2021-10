Calcio: Serie D, Bra-Chieri 1-3

Padroni di casa di mister Floris (ancora senza gli indisponibili Balzo, Cervillera e Quitadamo, oltre ai rientranti Rossi e Olivero), scesi in campo con il consueto completo giallorosso. Esordio dal 1° minuto per l'attaccante 2003 Raffaele Squillacioti. D'Iglio impegna Guerci al dodicesimo, bravo a respingere la sassata con un tuffo sulla destra.

La risposta dei braidesi giunge al 25': destro in corsa di capitan Stefano Capellupo, palla a lato ma non di molto dalla porta chierese. C'è ancora spazio per uno spunto ciascuno, quello di Bongiovanni al 30' dove la difesa ospite spazza via la minaccia e quello di Alvitrez, il cui tiro-cross al 39' chiama Guerci alla parata plastica.

Minuto 42, però, e il Chieri trova il gol: Alvitrez serve Bianco, colpo di testa all'altezza del secondo palo e 0-1.





Occasione Bra al 2' della ripresa, ma il sinistro di Capellupo si perde sul fondo per una questione di centimetri. Penalty in favore dei torinesi, al 6': sanzionata una scivolata di Tos su Ponsat e lo stesso Ponsat spiazza Guerci dagli 11 metri, 1 minuto dopo. Triplo vantaggio azzurro al nono: conclusione potente e a mezza altezza di D'Iglio e pallone che gonfia la rete. Sotto di 3 marcature, il Bra è costretto all'inferiorità numerica: il signor Marchioni di Rieti mostra il rosso diretto a Bongiovanni, reo di alcune proteste. Dieci minuti più tardi, altro calcio di rigore per il Chieri (ammonito Barbuto), ma dal dischetto Guerci blocca il tiro di Alvitrez.

Il Bra va a segno al 42' con la prima rete stagionale di Mario Greco (classe 2001), arrivata grazie a un colpo di testa ravvicinato e servito dal cross di Alfiero.

Poco prima e durante i 4 minuti di recupero assegnati, la direzione di gara annulla due reti messe a segno da bomber Alfiero per posizioni di fuorigioco.

Triplice fischio e Bra che resta a quota 13 punti in classifica.





Domenica 31 ottobre (ore 14,30) il Bra sarà ospite dell'Imperia allo stadio "Nino Ciccione".





Le foto di Bra-Chieri, scattate da Andrea Lusso: www.facebook.com/media/<wbr></wbr>set?vanity=acbraasd&set=a.<wbr></wbr>4920536461293212