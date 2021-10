Atletica: A Liana Calvesi l'European Athletics Women’s Leadership Award

Liana Calvesi, presidente della società aostana, presidente del Comitato regionale della Federazione di atletica,è stata insignita del premio “European Athletics Women’s Leadership Award” dalla European Athletics, il massimo organismo continentale di atletica.

Un premio creato per celebrare le donne leader nell’atletica. “E’ con convinzione ed entusiasmo che ho indicato il tuo nome – ha detto il Presidente federale Stefano Mei in una comunicazione trasmessa alla Calvesi – ben conoscendo i successi che hai raccolto nel corso della tua carriera sportiva, in diversi ruoli e momenti della tua vita, la tua grande passione e dedizione per il nostro Sport e per i valori che esso incarna, e ritenendoti pertanto un esempio per tutto il nostro mondo e un modello positivo che può ispirare altre donne dell’Atletica a tutti i livelli”.