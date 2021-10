Atletica: Buone prestazioni dei valdostani ai nazionali 10km. su strada

Su di un tracciato veloce, scorrevole e caratterizzato da lunghi rettilinei, con uno sviluppo di 2,5km, il miglior risultato per la pattuglia dei valdostani è giunto dall’aostano Omar Bouamer (GP Parco Alpi Apuane) che su di un nutritissimo lotto di concorrenti impegnati nella prova assoluta è riuscito a ritagliarsi un posto nella top ten, concludendo la sua prova in nona posizione nel tempo di 28’56”. Nella stessa categoria, e tesserato per lo stesso sodalizio (GP Parco Alpi Apuane), Lorenzo Brunier ha corso realizzando il nuovo primato personale in 31’11”, prestazione che lo ha inserito al 72esimo posto. Festeggia il primato personale, sempre sulla distanza dei 10km, ma nella prova riservata alla categoria Juniores, il 19enne di Gignod Jean Pierre Vallet, tesserato per l’Atletica Cogne Aosta, che chiudendo il suo impegno in 33’05” si è inserito al 24esimo posto della classifica di categoria.