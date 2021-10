Atletica: La Calvesi fa la voce grossa nei capionati Staffetta

A chiudere la stagione di competizioni ci sono stati i Campionati regionali di staffette per le categoria Cadetti e Assoluta. Il bilancio evidenzia la supremazia degli atleti assoluti dei portacolori dell’Atletica Calvesi, che si sono aggiudicati le sette prove disputate, mentre per la fascia giovanile dei Cadetti (14-15 anni) cinque gare su sei sono state appannaggio dei rappresentanti dell’Atletica Cogne, con un successo per la Calvesi.

Ma andiamo con ordine. Nella prova regina, la 4x100, dove come nazione siamo campioni olimpici, a livello assoluto con 52”99 hanno fatto loro il titolo valdostano le rosse Calvesi (Charlotte Siani, Sara Lorenzini, Sofia Sergi, Eleonora Foudraz) precedendo il quartetto del Pont Donnas (Fabienne Brunod, Francesca Bastentaz, Aurora Bisone, Gaia Giussani) seconde con 54”19. La prova al maschile è invece andata, con 44”32, al team Calvesi (Gabriele Adorni, Maurizio Pascale, Joao Carlos Pina Barros, Jean Marie Robbin). Tra i Cadetti, due le formazioni in campo femminile, dove si è imposta la Cogne (Roberta Valerioti, Ilaria Valerioti, Kirsten Goyet, Nicole Delio) con 55”19 davanti al quartetto della Calvesi (Agnese Faletti, Giorgia Abbate, Michela Negretto, Elisa Lorenzini) che ha chiuso in 59”23. In campo maschile tre i team in gara, con successo della Cogne A (Pietro Canova, Pietro D’Aquino, Luca Biondi, Mattia Berlier) con 50”70; seconda la Calvesi (Nathan Martinet, Hervé Cesa, Davide Albiero, Mathieu Bosonin) con 55”41, terza la Cogne B (Federico Sana, Daniel Pizzurro, Marco Lanteri, Matteo Pagliarin) con 56”10.

Nella 4x400, riservata agli assoluti, la prova al femminile ha visto tre staffette schierate con vittoria della formazione A della Calvesi (Martina Mladenic, Sofia Sergi, Veronica Pirana, Eleonora Foudraz) in 4’10”58, davanti alle compagne del quartetto B Calvesi (Bianca Barenghi, Sara Lorenzini, Camilla Sergi, Eleonora Munari) che hanno chiuso in 4’19”26, terza la squadra del Pont Donnas (Fabiana Mastrangelo, Camilla Villanese, Silvia Pandolfini, Silvia Paris) che ha corso in 5’04”02. La prova maschile della 4x400 è invece stata appannaggio della Calvesi (Gabriele Moris, Mattia Rodà Savoini, Federico Vierin, Niccolò Beneforti) che ha corso in 3’50”31.

La staffetta 100+200+300+400, nota come “svedese”, ha consegnato quattro titoli. In campo assoluto femminile, vittoria per le ragazze della Calvesi (Martina Mladenic, Elisabetta Munari, Valentina Capone, Veronica Pirana) in 2’24”40, davanti alla formazione del Pont Donnas (Aurora Bisone, Gaia Giussani, Francesca Bastrentaz, Silvia Pandolfini) con 2’40”50. Al maschile, senza avversari la Calvesi (Gabriele Adorni, Maurizio Pascale, Joao Carlos Pina Barros, Jean Marie Robbin) che ha concluso in 2’01”09. Tra le Cadette hanno rotto l’egemonia Cogne, conquistando il titolo valdostano le quattro ragazze Calvesi (Cloe Plater, Sophie Verthuy, Giorgia Abbate, Elisa Lorenzini) con 2’38”03, davanti alla squadra della Cogne (Michelle Chabloz, Nicole Dellio, Kirsten Goyet, Ilaria Valerioti) che ha chiuso in 2’43”38. Al maschile, la “svedese” non è sfuggita ai quattro portacolori della Cogne (Pietro Canova, Marco Lanteri, Mattia Berlier, Pietro D’Aquino) con 2’22”82, davanti alla Calvesi (Nathan Martinet, Davide Albiero, Hervé Cesa, Mathieu Bosonin) che ha chiuso in 2’33”93.

Nella staffetta del mezzofondo, la 4x1500 Assoluta maschile è stata appannaggio del team Calvesi (Edoardo Russo, Albert Vierin, Mattia Rodà Savoini, Niccolò Beneforti) che ha corso i 6000 metri complessivi in 18’59”44. La prova per la categoria Cadetti è invece stata la 3x1000 dove in campo femminile si è presentata la squadra della Cogne (Eleonora Cordone, Giorgia Romeo, Nayel Mariotti Cavagnet) che ha portato a casa il titolo valdostano con il tempo di 11’15”32 e in campo maschile la vittoria è andata ai compagni di allenamento (Andrea Carrozzino, Matteo Maniezzo, Gabriele Saba) anche loro della Cogne che hanno completato la loro fatica in 9’17”41.

