Atletica: Al Crestella appuntamento con la finale regionale Trofeo Province Ragazzi

Con inizio previsto per le ore 14, gareggiano per aggiudicarsi il titolo regionale di Staffetta, le formazioni dalla categoria Cadetti a salire. I più giovani, under 16, si confronteranno su tre prove: 4x100, 3x1000 e staffetta svedese (100+200+300+400). Le categorie da Allievi a salire concorrono invece per l’assegnazione del titolo assoluto sulle seguenti prove: 4x100, 4x400, staffetta svedese (100+200+300+400) e 4x1500.

L’impianto della bassa valle ospiterà anche la fase regionale Valle d’Aosta e Piemonte della nuova manifestazione per i tesserati 12enni e 13enni, il Trofeo delle Province riservato alla categoria Ragazzi.

Con l’obiettivo di mantenere inalterata la vocazione alla multilateralità, combattendo la specializzazione precoce, i ragazzi affronteranno un programma di gare che propone un salto, un lancio e due corse, con due opzioni di tetrathlon, la A con 60mt, lungo, peso e 600mt e la B con 60hs, alto, vortex e 600mt.

Sulla base dei risultati fatti registrare durante la stagione il Fiduciario Tecnico Regionale Cristina Ratto ha convocato i seguenti giovani atleti che andranno ad incontrare i pari età delle province piemontesi di: Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola

Ecco i convocati valdostani al Trofeo delle Province Ragazzi/e :

Tetrathlon A (60, lungo, peso, 600)

Ragazze Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas), Matilde Abelli (Cogne), Alessia Blanc (Cogne), Lucrezia Meloni (Calvesi)

Ragazzi Laurent Cugnach (Calvesi), Fabio Stefano Pallais (Calvesi), Cedric Nex (Cogne), Federico Sapia (St-Christophe)

Tetrathlon B (60hs, alto, vortex, 600)

Ragazze Carlotta Giovanetto (Pont Donnas), Miriam Colosimo (Pont Donnas), Sylvie Vallet (Cogne), Amelie Tognonato (Cogne)

Ragazzi Joel Pitet (Pont Donnas), Giacomo Suquet (APD Pont St Martin), Hervé Plater (Calvesi), Enea Perfetti (Pont Donnas)