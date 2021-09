Atletica: Nei regionali Ragazzi su pista Calvesi e Pont Donnas 8 successi a testa

Prima di considerare esaurita la stagione outdoor su pista restano i campionati regionali di staffette che vedranno impegnate tutte le categorie a partire dai Cadetti e che si terranno sabato 9 ottobre, sempre al Crestella di Donnas.

Nell’azzurro impianto di fondo Valle una discreta partecipazione tra coloro che si sfidavano per il titolo. 19 i titoli assegnati con Pont Donnas e Calvesi che si sono portati a casa entrambi 8 successi, mentre 2 sono andati alla Cogne e 1 all’APD Pont St Martin. Due gli atleti della categoria ragazzi che sono riusciti a portare a casa una doppietta individuale, entrambi nelle stesse specialità, 60 e 60hs, Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) e Davide Merighi (Calvesi).

Presenti anche i più giovani della categoria Esordienti che si sono divertiti nelle prove di staffetta 2x200 e 4x50.

Un manipolo di Master non sono venuti meno all’impegno, con qualche presenza anche degli amici piemontesi. Egemonia, come d’abitudine per la Calvesi, unica società impegnata in maniera organica in questa categoria, con all’attivo 26 vittorie, mentre un titolo se lo sono aggiudicati anche un portacolori della S.Orso ed uno dell’APD Pont St Martin.

RISULTATI VALDOSTANI CADETTI 26 settembre Crestella Donnas

Campionati regionali individuali

Ragazze

Mt 60 1a Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) 8”79, 2a Matilde Abelli (Cogne) 9”16, 3a Amelie Tognonato (Cogne) 9”32; 60hs 1a Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) 10”43, 2a Vittoria Ramella Bagneri (Pont Donnas) 11”94, 3a Giulia Leccia (Calvesi) 12”15; Mt 1000 1a Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) 3’29”17, 2a Elena Tamone (Calvesi) 3’31”55, 3a Sara D’Aprile (Calvesi) 3’32”82; Marcia Km 2 1a Francesca Milani (Cogne) 14’39”02, 2a Giulia Varone (Cogne) 14’50”69, 3a Letizia Saba (Cogne) 15’00”30; Alto 1a Silvia D’Aprile (Calvesi) 1m20, 2a Alessia Blanc (Cogne) 1m15, 3a Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) 1m15; Lungo 1a Matilde Abelli (Cogne) 4m51, 2a Miriam Colosimo (Pont Donnas) 4m25, 3a Amelie Tognonato (Cogne) 4m00; Peso Kg 2 1a Margot Gerbore (Calvesi) 7m69, 2a Yasmine Lucianò (Cogne) 6m88, 3a Eleonora Zoia (Cogne) 6m87; Vortex 1a Miriam Colosimo (Pont Donnas) 29m65, 2a Silvia D’Aprile (Calvesi) 21m15, 3a Alizee Ronc (Calvesi) 21m08. Staffetta 4x100 1a Pont Donnas A (Vittoria Ramella, Miriam Colosimo, Cloe Zoppo Ronzero, Carlotta Giovanetto) 57”30, 2a Cogne A (Eleonora Zoia, Amelie Tognonato, Alessia Blanc, Matilde Abelli) 59”31, 3a Calvesi A (Lucilla Baiocco, Giulia Leccia, Lucrezia Meloni, Sara D’Aprile) 60”22; Staffetta 3x800 1a Calvesi (Giorgia Crovi, Margot Gerbore, Elena Tamone) 9’03”15, 2a Cogne (Giulia Varone, Letizia Saba, Francesca Milani) 9’50”24.

Ragazzi

Mt 60 1° Davide Merighi (Calvesi) 8”84, 2° Gabriele Cantarella (Pont Donnas) 8”95, 3° Alberto Boccia (Pont Donnas) 9”01; Mt 60hs Davide Merighi (Calvesi) 9”94, 2° Joel Pitet (Pont Donnas) 10”22, 3° Enea Perfetti (Pont Donnas) 10”90; Mt 1000 1° Fabio Pallais (Calvesi) 3’24”11, 2° Cristian Pivot (Calvesi) 3’28”80, 3° Michele Raso (Calvesi) 3’37”77; Alto Joel Pitet (Pont Donnas) 1m31, 2° Cedric Nex (Cogne) 1m31, 3° Fabio Pallais (Calvesi) 1m20; Lungo 1° Giacomo Suquet (APD Pont ) 4m26, 2° Federico Sapia (St Christophe) 3m96, 3° Alberto Boccia (Pont Donnas) 3m59; Peso Kg2 1° Michele Raso (Calvesi) 6m53; Vortex 1° Gabriele Cantarella (Pont Donnas) 46m35, 2° Jacopo China Bino (Calvesi) 46m10, 3° Hervé Plater (Calvesi) 42m06; Staffetta 4x100 1° Pont Donnas (Alberto Boccia, Gabriele Cantarella, Enea Perfetti, Joel Pitet) 57”61, 2° Cogne (Daniele Dellarola, Cedric Nex, Jean-Pierre Lavy, Alex Lillaz) 60”99, 3° Calvesi (Daniele Merighi, Giovanni Pozzo, Jacopo China Bino, Hervé Plater) 1’01”90; Staffetta 3x800 1° Calvesi (Michele Raso, Cristian Pivot, Fabio Pallais) 8’41”44.

Master Maschile

Mt 100 Riccardo Costelli M40 (Calvesi) 12”59; Mt 200 Riccardo Costelli (Calvesi) 25”47; Mt 800 Carlo Zanetta (Calvesi) 2’30”43; Mt 1500 Gabriele Beltrami M45 (APD Pont) 4’21”16, M40 Andrea Domatti (S.Orso) 4’44”80, M55 Angelo Mazza (Calvesi) 5’41”25; Alto Luigi Vesan (Calvesi) 1m25; Disco M65 Michelangelo Bellantoni (Calvesi) 35m88, M70 Alvaro Miorelli (Calvesi) 33m61; Giavellotto M70 Alvaro Miorelli (Calvesi) 28m70, M65 Michelangelo Bellantoni (Calvesi) 27m32, M55 Luigi Vesan (Calvesi) 19m54; Peso M70 Alvaro Miorelli (Calvesi) 11m05 M65 Michelangelo Bellantoni (Calvesi) 10m78, M55 Luigi Vesan (Calvesi) 8m17.

Master Femminile

Mt 1500 F45 Roberta Cuneaz (Calvesi) 5’30”08; Alto F50 Chiara Ansaldi (Calvesi) 1m50, F75 Liana Calvesi (Calvesi) 0m80; Triplo F50 Chiara Ansaldi (Calvesi) 10m25; Disco F70 Rossella Bardi (Calvesi) 15m26, F45 Marcella Piccinato (Calvesi) 11m90, F75 Liana Calvesi (Calvesi) 10m75; Giavellotto F45 Marcella Piccinato (Calvesi) 16m67, F55 Marianna Abruzzini (Calvesi) 13m66; Peso F55 Marianna Abruzzini (Calvesi) 6m78, F45 Marcella Piccinato (Calvesi) 6m67, F75 Liana Calvesi 5m05, F70 Rossella Bardi (Calvesi) 4m81

