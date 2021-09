Calcio: PDHAE passa turno Coppa Italia

PDHAE 1 (Vesi 43’) – CASALE 1 (Riccardi 9’)

RIGORI: PDHAE 4 – CASALE 1

FINALE: PDHAE 5 – CASALE 2

PDHAE: Marenco, Ruatto, Gulli, Demontis (Jeantet 25’ St), Sterrantino (Cappelluzzo 12’ St), Vesi, Gille, Cestrone, D’Angelo (Vetri 12’ St), Mosti (Perez 01’ St), Maingonnat (Diagne 01’ St). All: Daidola. CASALE: Cozzella, Juricic (Mullici 14’ St), Brevi, Forte (Candido 34’ St), Ricciardo (Rossini 34’ St), Vicini, Guarino, Casella, Leveque, Palermo, Silvestri (Gilli 14’ St). All: Sesi. ARBITRO: Sig. Stefano Moretti di Como

AMMONITI: Perez, Vesi, Gulli, Vicini, Palermo, Brevi.

ESPULSI: Cappelluzzo, Palermo.

Il PDHAE passa ai 32esimi della Coppa Italia nazionale di serie D, battendo la temutissima armata nera del Casale, una delle squadre più forti della Lega dilettanti italiana. La partita inizia con gli orange che si fanno subito offensivi, ma al 9’ minuto Ricciardi in una mischia in area la colpisce di testa e porta il Casale in vantaggio.

Al 19’ D’Angelo prova a pareggiare su punizione ma il portiere para. Di nuovo il PDHAE al 22’ con un tiro al volo di Gulli ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Il Casale torna all’attacco ma la difesa del PDHAE regge e si fa trovare preparata, non regalando nulla agli avversari. Al 27’ il Casale torna pericoloso con un colpo di testa di Forte su calcio d’angolo che finisce di poco al lato del palo. Al 30’ di nuovo il Casale con Forte che tira una bordata che finisce di nuovo fuori vicino al palo. Al 35’ Forte ancora pericolo su corner di testa ma Marenco vola all’incrocio dei pali e fa il miracolo deviandola il calcio d’angolo con la mano. Al 38’ torna all’attacco gli orange con Demontis che tira una bordata da fuori area ma Cozzella intercetta. Lo scadere del primo tempo è tutto a firma del PDHAE che cerca il pareggio ed è tutto in avanti. Al 43’ Cestrone batte una punizione vicino alla bandierina del calcio d’angolo, la palla finisce nella mischia in area e il “Bomber” Vesi insacca in rete pareggiando e portando il risultato sull’1 a 1. Ultima azione del primo tempo.

La ripresa inizia con qualche cambio per cercare di cambiare il risultato. Il PDHAE fa entrare Perez al posto di Mosti e Diagne al posto di Maingonnat. Il Casale attacca subito e dopo soli 4’ Palermo tira al volo da fuori area, ma la palla finisce fuori. Al 16’ è di nuovo il Casale con Brevi che si smarca, la passa a Forte che penetra nell’area di rigore del PDHAE, tira, ma la palla finisce di poco a lato del palo. Gli orange reagiscono, e al 20’ Diagne con un tiro cross lancia Cappelluzzo che però di fronte al portiere non riesce ad intercettare al volo la palla in sforbiciata. Al 24’ il Casale sfiora il vantaggio con una punizione dal limite dell’area all’incrocio dei pali che finisce di poco fuori, battuta da Mullici. Da ora in poi la partita si trasforma e si gioca solo nell’area di rigore del Casale, con il PDHAE tutto in attacco fino alla fine della partita. Al 38’ Cappelluzzo lancia Casella che davanti al portiere viene intercettato e la palla finisce in calcio d’angolo. Al 39’ clamorosa traversa di Gille dopo una bordata al limite dell’area. Al 40’ Vesi viene atterrato in area ma l’arbitro non concede il calcio di rigore. La partita diventa molto nervosa. Poco dopo Cappelluzzo viene atterrato da Palermo e in campo parte la rissa tra i due giocatori. L’arbitro li espelle e le due squadre rimangono in 10 ambedue. Al 42’ Cestrone la passa a rasoterra a Jeantet che tira in area ma Cozzella para. Al 43’ di nuovo Jeantet con un’azione solitaria, scarta 4 giocatori del Casale, arriva davanti alla porta ma il tiro finisce fuori porta. La partita finisce in pareggio e l’arbitro, da regolamento, fa iniziare i calci di rigore.

I Rigori:

Per il PDHAE Gulli, Cestrone, Jeantet e Perez segnano, mentre Leveque del Casale manda la palla sulla traversa con il cucchiaio e Brevi prende il palo. Vincono gli orange che passano il turno di Coppa Italia