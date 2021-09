Calcio: Serie D, PDHAE cede allo Pro loco di Montjovet la gestione del servizio bar dello stadio

In continuità con l’aspetto sociale che il PDHAE ha nella sua filosofia, ovvero "quello di fare avvicinare e aiutare le persone del luogo", la società ha deciso che lascerà per tutta la stagione, durante le partite casalinghe, "la gestione del servizio bar alla Pro Loco di Montjovet, rinunciando così agli introiti economici che potrebbe derivare da questa attività”. Lo rende noto il presidente del PDHAE, Michele Patané.

“Quel che noi vogliamo – continua Patané – è creare un punto di aggregazione gratuito per la popolazione del luogo, dove centrali devono essere i valori dello sport, e non quelli economici.

Lasciare gli introiti del bar alla Proloco di Montjovet senza ricevere alcun ricavato, ci dà la possibilità di dare un contributo di cui ne beneficerà il territorio. Noi siamo qui per dare qualcosa al territorio valdostano e non per chiedere, contrariamente agli obiettivi delle altre società sportive” conclude Patané.