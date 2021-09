Ginnastica: Grandi prestazioni di Chiabotto, Godioz, Pascarella e Sordi al Gold Piemonte e Valle d’Aosta

I risultati ottenuti dalle quattro giovanissime ginnaste valdostane sono stati di assoluto livello, mancando di pochissimo la vittoria ma ottenendo due secondi posti, un terzo e un settimo posto nella categoria più impegnativa della ginnastica ritmica.

Nelle Allieve della seconda fascia splendido secondo posto per Elodie Godioz con il punteggio totale di 31.850, terzo posto per Amely Sordi con punti 30.200 e settimo per Emma lidia Chiabotto con 20.300.

Nelle Allieve di 3° fascia altrettanto importante secondo posto per Pascarella Ginevra, con punti 43.500.

La seconda prova deciderà la classifica finale delle fase regionale e gli accessi alla fase interregionale, ma già da adesso tutte le nostre ginnaste hanno fondate possibilità di qualificazione all’interregionale e concorrere per il titolo di campionessa regionale.