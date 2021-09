Calcio: Seride D; Per il Pdhae buona la prima

PDHAE: Pietropaolo Novallet, Vesi, D’Angelo, Mosti, Perez, Demontis, Gille, Reeb (Gulli 16’ St), Diagne, Spaviero (Sterrantino 16’ St), Cappelluzzo (Jeantet 26’ St). All: Madaffari.

Comincia con una vittoria il campionato di serie D degli “Orange” del PDHAE, che hanno dominato per tutta la partita. Già dal primo tempo, i padroni di casa si sono fatti trovare molto pericolosi, non regalando nulla alla squadra ospite del Sestri Levante. Al 16’ del primo tempo, prima azione pericolosa del PDHAE, con Spaviero che viene atterrato in area dopo aver saltato tre difensori avversari, ma l’arbitro non dà il rigore. Qualche minuto dopo di nuovo gli orange con Perez, che intercetta la palla, si smarca in area e tira, ma il pallone viene deviato in calcio d’angolo. Al 32’ colpo di testa di Gille su calcio d’angolo, ma la palla finisce sopra la traversa. Al 40’ ancora pericoloso il PDHAE con un tiro fuori area di Mosti, che con il portiere del Sestri Levante fuori dai pali tenta il pallonetto, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Sullo scadere del primo tempo colpo di testa di Gille da un cross da fuori area ma la palla finisce di poco a lato del palo.