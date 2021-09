Calcio: Italia-Lituania 5-0, la Svizzera pareggia; bene per l'Italia

Doppietta di Kean, autorete Utkus, Raspadori e Di Lorenzo. A Reggio Emilia il c.t. Mancini adotta un ampio turnover: spazio anche a Biraghi, Bastoni, Cristante e Pessina.

Dunque talia – Lituania termina 5-0 al Mapei di Reggio Emilia. Azzurri in totale controllo grazie alla doppietta di Kean, ai gol di Raspadori e Di Lorenzo e all'autorete di Utkus. Roberto Mancini ha dato spazio anche a chi non ha giocato molto, inserendo Calabria Sirigu e Castrovilli e ha regalato l'esordio con la maglia della Nazionale a Scamacca. È il 37° risultato utile consecutivo per la Nazionale. In virtù del pareggio della Svizzera in Irlanda del Nord adesso l'Italia è prima nel girone con 6 punti sugli elvetici.