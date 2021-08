I Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail 2021 rinviati a febbraio 2022

Rinvio per l’edizione inaugurale dei Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail 2021, che erano in programma a Chiang Mai, in Thailandia, dal 12 al 14 novembre 2021. La decisione è stata presa da World Athletics, in accordo con World Mountain Running Association (WMRA), International Association of Ultrarunners (IAU), International Trail Running Association (ITRA) e il comitato organizzatore locale, dopo aver preso in considerazione l’attuale incertezza della situazione sanitaria non solo nel Paese ospitante, ma anche nelle altre nazioni.

È stata quindi proposta una nuova data per l’evento che si potrebbe svolgere nel 2022, all’inizio del mese di febbraio, quando le condizioni climatiche saranno simili a quelle del periodo in cui la rassegna era prevista. In quel caso l’eleggibilità in base all’età per la gara under 20 di salita e discesa rimarrà la stessa della stagione 2021. (fonte Fisal/runningpassion)