Corsa Montagna: A Oyace assegnati i titoli valdostani giovanili

Tra gli Under 14 della categoria Ragazzi la prima piazza con relativa maglia di campione valdostano è andata a Giacomo Suquet (Apd Pont St Martin) che ha preceduto Cristian Pivot e Laurent Cugnach, entrambi tesserati Calvesi. Al femminile la vittoria è andata a Sylvie Vallet (Cogne) davanti alla compagna di club Francesca Milani, mentre il terzo gradino del podio se lo è aggiudicato Valentina Pellicanò (Apd Pont St Martin)

Per i Cadetti a fregiarsi del titolo regionale sono Damiano Yoccoz (Apd Pont St Martin), campione valdostano 2021, davanti al compagno Etienne Verraz (Apd Pont St Martin) e a Riccardo Chiorlerio che, nell’odine, hanno completato il podio. In campo femminile doppietta delle portacolori della Cogne con successo per Nayeli Mariotti Cavagnet davanti alla compagna di squadra Martina Milani.

Tra gli Under 18 (Allievi) assegnato il titolo al maschile con prima piazza per Jacopo Gregori (Atl Monterosa) che ha preceduto i due rappresentanti della S.Orso Matteo Nigra e Didier Chaberge che, nell’ordine hanno completato il podio.