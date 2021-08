Atletica: Meeting Calvesi al nuovo stadio Crestella di Donnas

Torna domenica 29 agosto il Trofeo Sandro Calvesi Sprint & Hurdles, annullato nel 2020 causa Covid. Il meeting di atletica, giunto alla 16esima edizione, dal campo di Aosta si trasferisce quest'anno allo stadio intercomunale Crestella di Donnas. Lo organizza l'associazione sportiva dilettantistica Atletica Sandro Calvesi, in collaborazione con l'Atletica Pont Donnas.

Il nuovo impianto della Bassa Valle è dotato di pista e pedane in Regupol: gli atleti dovranno calzare scarpe con chiodi lunghi non oltre 6 millimetri.



Saranno assegnati il Trofeo Sandro Calvesi nei 110 a ostacoli maschili, il Trofeo Gabre Gabric nei 100 a ostacoli femminili, il Trofeo Nicola Placanica nei 100 metri piani maschili, il Trofeo Silvano Pierucci nei 100 piani femminili, il Trofeo Marco Acerbi nei 100 a ostacoli Allieve, il Trofeo Gigi Bertocchi nei 110 a ostacoli Allievi, il Trofeo Vivien Empereur per gli Esordienti valdostani maschili e il Trofeo Nissen Empereur per le Esordienti valdostane.