Calcio: Serie D; Partenariato con Centro Medico BIOS di Bra

L'A.C. Bra ha stretto un rapporto di partnership e collaborazione con il Centro Medico BIOS (di via Senatore Sartori, 29) "partito ufficialmente" oggi con le prime visite dei calciatori giallorossi. Centro Medico BIOS di Bra (responsabile Marella Fumero) che si occupa (anche) di visite di idoneità medico sportiva, convenzione per associazioni sportive e squadre, corsi di primo soccorso, corsi di BLSD per uso defibrillatore, con professionisti del settore.

Tra questi: il dott. Cesare Ferro (Medico dello Sport, Ortopedico e Traumatologo, nuovo consulente esterno per l'A.C. Bra per la traumatologia sportiva; nello specifico, per i colori giallorossi, si occupa di visite agonistiche, di ecografie diagnostiche muscolo-scheletriche ndr), dott. Pietro De Luca (Medico dello Sport), dott. Marco Ribezzo (Cardiologo). Questa mattina, tra gli altri, sono stati visitati i calciatori Cristian Tos, Gabriele Quitadamo, Zakaria Daqoune e Paolo Guerci. Presenti il direttore generale braidese Pietro Sartori e il responsabile sanitario Francesco Ghibaudo.