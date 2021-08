Neinte staffetta olimpica di qualificazione per Eleonora Marchiando

Si resta un po’ sorpresi, dopo le tante dimostrazioni di efficienza e di prestazione che la portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi ha sempre garantito quando è stata chiamata a fare parte del quartetto azzurro, producendosi più volte nella migliore frazione del quartetto. Ma tant’è.

Il DT della squadre nazionali Antonio La Torre, con il supporto del responsabile dello sprint Filippo Di Mulo ha formalizzato le componenti dell’Italia team: Maria Benedicta Chigbolu (Esercito). Alice Mangione (Esercito), Petra Nardelli (Suedtirol Team) e Rebecca Borga (FF.GG.).

La 23enne valdostana risulta ricoprire il ruolo di riserva e comunque, in caso di qualificazione da parte della compagne per la prova successiva, potrebbe essere messa in campo per la finale in programma sabato 7 agosto.