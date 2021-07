Atletica: Assegnati i titoli regionali Master 5mila metri

La riunione che ha previsto prove con distanze diverse, a partire dai 500mt dei piccoli fino a 7 anni, metteva in palio i titoli regionali master sulla distanza dei 5000mt. 35 gli iscritti nella prova regina, con 24 presenze al maschile e 11 al femminile.

Più numerosa la presenza in campo giovanile dove, divisi nelle varie prove, si sono contati complessivamente 71 giovani atleti. Seconda posizione assoluta e titolo regionale Master45 è andato a Catherine Bertone (Calvesi nella foto al centro) che ha concluso in 19’00”9, prima tra le valdostane alle spalle della Juniores dell’Atletica Stronese Arianna Reinero che si è imposta in 17’51”1.

Maglia di campione regionale anche per la Master35 Rodica Sorici (GdF Aosta) 20’31”8, la Master 55 Enrica Bosonin (APD Pont St Martin) con 23’45”9 e per la Master 65 Amalia Colabello (APD Pont St Martin) che ha chiuso in 31’21”9.

In campo maschile la vittoria assoluta è andata al valdostano del GP Parco Alpi Apuane, Omar Bouamer (nella foto in basso), miglior tempo in 15’36”6, davanti al compagno di club Lorenzo Brunier, secondo in 15’40”8. Con il quinto tempo assoluto, ha portato a casa la t-shirt di campione regionale Master45 Gabriele Beltrami (APD Pont St Martin) con 16’34”0 e con lui Andrea Domatti tra i Master40 (S.Orso) 18’09”3, Savino Quendoz tra i Master50 (S.Orso) 19’04”3, Moreno Pigliacelli tra i Master35 (Monterosa) 19’22”3, Andrea De Alessandri tra i Master55 (S.Orso) 22’37”0, Alberto Collavo tra i Master65 (S.Orso) 23’03”4, Marco Ceccarelli tra i Master70 (S.Orso) 23’31”0.

Nelle categorie giovanili questi i vincitori. Esordienti 6/7 anni mt 500 Emma Taiariol (Calvesi) 1’57”4, Thibaud Mosso (Calvesi) 1’56”9; Esordienti 8/9 anni mt 500 Martina Sapia (St-Christophe) 1’47”8, Alexis Chapellu (Calvesi) 1’50”2; Esordienti 10-11 anni mt 600 Greta Giachino (St-Christophe) 2’11”7, Armin Blanc (Calvesi) 1’55”0; Ragazzi mt 1000 Sara D’Aprile (Calvesi) 3’35”1, Laurent Cugnach (Calvesi) 3’30”8; Cadetti mt 2000 Corinne Beltrami (Calvesi) 7’25”1, Diego Poletto (Gaglianico); Allievi mt 3000 Emma Casarotto (Cogne) 13’30”0, Loic Proment (Cogne) 10’41”7.