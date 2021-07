Atletica: Seconda tappa del circuito “High Speed League”

Sabato 24 luglio la grande atletica ritorna al Sestriere, sulla nuova scintillante pista blu per la prima gara in assoluto dopo un intervallo di tempo che è sembrato interminabile.

Si torna sulla “pista degli Dei”, così chiamata per gli inenarrabili capitoli di storia che su quell’ovale e su quelle pedane sono stati scritti da una generazione di atleti straordinari: tra le gesta passate alla storia dello sport anche un record del mondo resistito per anni (quello di Sergey Bubka nel salto con l’asta con 6.14, che gli valse una Ferrari), oltre a manciate di prestazioni stellari che ancor oggi, a distanza di 30 anni dall’Eldorado dell’atletica mondiale, - gli anni ‘80 e ‘90 - sono ancora là, in cima alle liste mondiali di sempre a testimoniare come il Sestriere fosse diventato “l’evento”.

Nei pochi metri quadrati della buca del salto in lungo di quella pista a 2035 metri, ancor oggi resistono i salti più lunghi mai fatti da un uomo e da una donna nella storia dell’atletica: anche se vanificati dal vento troppo favorevole, nessun essere vivente si è mai più spinto - in ogni condizione - oltre l’8.99 di Mike Powell fato al Colle nel 1992. E parimenti nessuna donna è mai andata oltre il 7.63 di Heike Drechsler stabilito in quella stessa edizione del ‘92. Powell e la Drechsler, nel frattempo, avevano già scritto la storia dell’atletica mondiale suggellandola con quei salti immortali.

E tra gli Dei di questo sport, che su questa specie di Olimpo sportivo che è il Sestriere si sono esibiti, troviamo forse il più leggendario ed evocativo atleta della storia - assieme a Jesse Owens - che risponde al nome di Carl Lewis. Con lui gli altri dioscuri di questo sport, come Michael Johnson, Franck Fredericks, Colin Jackson, Leroy Burrell, Quincy Watts, Mike Marsh, Marlene Ottey e tanti, tanti altri.

Sabato si ricomincerà a scrivere il capitolo successivo con la seconda tappa della High Speed Legue, il super-circuito tra Val D’Aosta (Donnas) e Piemonte ideato per esaltare gli sprinter e messo in piedi dal blog Queenatletica, dall’agenzia di eventi Manzana, con la collaborazione delle società locali, Atl. Pont Donnas e Atletica Susa, le Federazioni regionali, Fidal Val D’Aosta e Fidal Piemonte. E fondamentale l’apporto delle amministrazioni locali, oltre alla Società che gestisce l’impianto del Colle, la SestriereSportCenter.

Oltre 300 gli atleti previsti al Colle per darsi battaglia.

Le star del meeting saranno negli ostacoli, con i nazionali olandesi Koen Smet e Liam Van Der Schaaf, oltre al norvegese Vladimir Vukicevic. Nei 100 e 200 maschili i migliori italiani non partiti per le Olimpiadi di Tokyo: Antonio Moro, Andrea Federici, Luca Lai, Luca Antonio Cassano, Diego Pettorossi, Simone Tanzilli, nazionali e non in cerca di mostrare nelle condizioni super-performanti del Sestriere il proprio spessore internazionale. Correranno anche le donne nelle stesse specialità maschili, ovvero 100, 200, 400, ostacoli e nel salto in lungo. Proprio in quest’ultima specialità ci sarà la piemontese Veronica Crida, di rientro dagli europei di categoria.

Per il miglior atleta - grazie ad un meccanismo studiato ad arte dagli organizzatori si premierà chi, sia esso professionista o meno, riuscirà a migliorarsi di più nelle tre tappe della League - il premio in palio sarà una settimana di vacanza nel B&B Villa Athena Charme sul Lago di Garda, dotato di una pista privata dove spesso si allena Marcell Jacobs neo primatista italiano dei 100 con 9.95 e punta della spedizione italiana a Tokyo.