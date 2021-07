Kickboxing: Questa sera Luca D'Insanto torna sul ring

Per la prima volta in alta Val Camonica si svolgerà un evento internazionale di sport da combattimento.Si chiama Antares e si compone di tre titoli mondiali, 2 di Kickboxing e 1 di Muay Thai riconosciuti dalla International Sport Kickboxing Association (ISKA), la più grande federazione mondiale PRO di sport da combattimento.Organizzatori dell'evento Alberto Citroni e Pado Blam, presidente e vicepresidente dell'ASD locale Team Ares Kickboxing Italia con il patrocinio del comune di Edolo e della Regione Lombardia

."I mondiali ISKA in Val Camonica sono un bellissimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato - ha dichiarato Carlo Di Blasi presidente di Fight1, la federazione italiana di sport da combattimento che rappresenta la ISKA in Italia - il sindaco di Edolo Luca Masneri e l'assessore allo sport della comunità montana di Val Camonica Massimo Maugeri hanno subito capito l'importanza di ospitare eventi sportivi a Edolo per veicolare l'immagine dell'intera vallata e della loro città nel momento in cui la macchina turistica ITALIA sta ripartendo.

E' quindi intenzione di tutti, non solo di registrare un grande successo, ma di far diventare Antares un evento da ripetere di anno in anno".L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook ufficiali di Team ARES Kickboxing Italia Edolo Vallecamonica e Oktagon Official.

PROGRAMMA DELLA SERATA.

H. 19.00

MUAY THAI -75 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

EMANUELE BRILLO (FIGHT CLUB TEAM) VS ANDREA RIZZI (TEAM CALZOLARI)

<wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

FIGHT CODE RULES -67 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

NICOLAS NOVATI (THE KING FIGHT CLUB) VS RUBEN SCIORTINO (98 STRENGHT AND CONDITION)

<wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

FIGHT CODE RULES -60 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

FABRIZIO RUGGERO <wbr></wbr>(TEAM MULTIFIGHT PETROSYAN) <wbr></wbr> ZHOU YINGJIANG (KOMBAT SPORT ITALIA)

<wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

FIGHT CODE RULES -76 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

EDOARDO SANSONE (HELIOS TEAM) VS CRISTIAN GUIDERDONE (TEAM CARVELLI)

<wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

ISKA WORLD TITLE ORIENTAL RULES -59 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

SALVATORE CASTRO (MMS HURRICANE) VS LANDER RIPODAS (SPAGNA)

<wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

MUAY THAI -58 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

CHIARA VINCIS (KICKBOXING SAVATE SAVONA) VS LUDOVICA CIARPAGLINI (TEAM MUGNAINI)

<wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

ISKA WORLD TITLE ORIENTAL RULES -63,5 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

LUCA D'ISANTO (FIGHT CLUB VALLE D'AOSTA) VS HAMID NAJAFI (GERMANIA)

<wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

FIGHT CODE RULES -77 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

ANDREA FESTA (TEAM MULTIFIGHT PETROSYAN) VS NICA MIHAIL (TEAM CARVELLI)

<wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

ISKA WORLD TITLE ORIENTAL RULES -67 KG <wbr></wbr> <wbr></wbr>

ALEX AJOIUASTA (KOMBAT SPORT ITALIA) VS JAMAL WAHIB (FRANCIA)