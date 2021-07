Elisabetta Munari e Laurent Plebs pronti per i Nazionali Under 18

Un 2021 reso complicato dalla pandemia ha portato pochi ragazzi valdostani a raggiungere quei minimi di partecipazione indicati dalla Federazione per prendere parte ai campionati italiani di categoria.

Ha i numeri per puntare in alto Elisabetta Munari, 17enne di Saint-Marcel tesserata per l’Atletica Sandro Calvesi. L’allieva di Patrick Ottoz è iscritta a due gare, Nella prima giornata sarà impegnata nelle batterie dei 400hs, gara dove lo scorso anno, sempre a Rieti, conquistò una preziosa medaglia di argento. Dopo l’esperienza vissuta nei tricolori assoluti di Rovereto dove ha realizzato il primato personale con 1’02”44, “Lilly” ha il terzo tempo tra le 59 atlete iscritte e non può che puntare alla finale prevista per il giorno seguente.

Superato l’impegno più probante, la calvesina è attesa anche per la seconda prova, sempre con gli ostacoli, i 100hs, che si disputeranno domenica con le batterie previste per la mattina e la finale in programma per il primo pomeriggio. Elisabetta Munari si presenta con il 12esimo tempo, tra le 56 attese, avendo corso in 14”68 ad Alessandria a fine aprile.

In possesso di tutti i minimi della velocità, 100, 200 e 400mt, non ce l’ha fatta a recuperare da un stiramento patito a fine maggio la talentuosa 16enne Valentina Capone che scenderà a Rieti solo da spettatrice, per gustare per la prima volta l’aria dei nazionali.

Ha agganciato il minimo di 44 metri nel lancio del martello chiesto per entrare tra i partecipanti dei tricolori under 18 il 17enne di Aosta, tesserato per l’Atletica Cogne, Laurent Plebs. L’atleta seguito da Mauro Serradura con la misura di 44m03 scagliato a inizio maggio ad Alessandria, potrà così vivere venerdì pomeriggio la sua prima esperienza nei nazionali di categoria potendo confrontarsi con i migliori rappresentanti dello Stivale.