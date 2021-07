Aspettando la Spagna

Si torna a Wembley, martedì 6 luglio alle ore 21, per regalarsi una storica finale sempre nel tempio londinese. Prima, però, la sfida contro una vecchia conoscenza italiana come Luis Enrique, Ct della Roja che allena altri due protagonisti in Serie A come Alvaro Morata (Juventus) e Fabian Ruiz (Napoli).

Un percorso in crescendo quello della Nazionale spagnola, che ha chiuso il gruppo E al 2° posto con 5 punti. Deludente nelle prime due uscite contro Svezia (0-0) e Polonia (1-1), la Roja si è scatenata nelle partite seguente. Il 5-0 contro la Slovacchia ha regalato l’accesso agli ottavi di finale, manita seguita dal 5-3 alla Croazia al termine di un match folle: avanti 3-1 fino all’85’, la squadra di Luis Enrique si è fatta raggiungere nel recupero prima di spuntarla ai supplementari. Un’altra maratona ai quarti contro la Svizzera: dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, la Spagna ha vinto 4-2 dopo i rigori grazie alle parate di Unai Simon. Tante le stelle che brillano in squadra, finora a segno 12 volte (con 5 reti concesse) e con tre marcatori a quota 2 gol: parliamo dello juventino Morata oltre a Sarabia (Psg) e Ferran Torres (Manchester City).

Mancini: "Ragazzi stupendi, meritavamo altri gol"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Roberto Mancini al termine della gara tra Belgio e Italia, vinta dagli Azzurri e che ha regalato alla Nazionale la semifinale contro la Spagna a Euro 2020: "E’ stata una grandissima partita, meritavamo di più e di non soffrire - dice - Loro sono forti e noi abbiamo giocato benissimo, stiamo migliorando e la strada è lunga". Tanti gli elogi a una squadra che non finisce di stupire e unica nota stonata l'infortunio a Spinazzola: "Li ringrazio per quello che hanno fatto ero sicuro che avrebbero fatto una grande gara - prosegue - Spinazzola? Speriamo non sia grave, la dinamica non è stata bellissima". L'Italia si candida a vincere questo Europeo: "Vediamo dove arriveremo, ora pensiamo solo a recuperare perché la prossima sarà durissima contro la Spagna, ma oggi i ragazzi sono stati stupendi".