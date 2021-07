Atletica: Ad Aosta la premiazione degli atleti valdostani protagonisti agli Italiani

Foto di gruppo per atleti premiati e autorità

Partecipata e toccante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli atleti aostani e valdostani che hanno gareggiato ai recenti Campionati italiani assoluti di Rovereto (Trento), voluta dall’Amministrazione comunale di Aosta per rendere merito ai talenti locali dell’atletica leggera. La cerimonia, tenutasi nel pomeriggio di venerdi 2 luglio, ha segnato la riapertura per eventi seppur in presenza ridotta del Salone Ducale del Comune dopo la pandemia.

Erano presenti il sindaco Gianni Nuti, il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, l’assessora allo Sport, Alina Sapinet, la vicepresidente del Consiglio comunale, Giuliana Rosset e il presidente del Comitato regionale del Coni, Jean Dondeynaz.

L’atleta Veronica Pirana, oltre a essere staffettista a Rovereto, è intervenuta in qualità di consigliera regionale della Fidal, portando i saluti del Comitato regionale.



Sono stati premiati:



- Staffetta 4x400 Femminile Calvesi classificata al decimo posto con il tempo di 3’47”81

(Elisabetta Munari, Sofia Sergi, Veronica Pirana, Eleonora Foudraz)

- Staffetta 4x400 Maschile Calvesi giunta settima con il tempo di 3’14”83

(Riccardo Bagaini, Niccolò Beneforti, Joao Carlos Pina Barros, Jean-Marie Robbin)

Joao Carlos Pina Barros è stato premiato anche per il sesto posto nella finale dei 400 hs.

Bagaini è un atleta paralimpico in predicato di partecipare ai Giochi paralimpici di Tokyo che ai campionati italiani ha corso con gli atleti normodotati

- Mattia Rodà Savoini (Atl. Calvesi, riserva della staffetta 4x400)

- Simone Faye Seyni (Atl. Cogne, eliminato nelle batterie dei 110 hs)

- Eleonora Marchiando (Atl. Calvesi)

Neo-Campionessa italiana dei 400 hs, qualificata per le prossime Olimpiadi di Tokyo

- Eddy Ottoz (allenatore di Eleonora Marchiando)

- Patrick Ottoz (allenatore delle staffette)

- Flavio Ranghino (allenatore di Riccardo Bagaini)