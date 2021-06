Calcio: Il Bra sconfitto dal Pdhae ha già aperto il cantiere per la nuova stagione

Un'annata lunga, faticosa, resa pesante, insolita e imprevedibile dall'emergenza Covid, ma splendida e orgogliosamente fantastica dal punto di vista tecnico e sportivo, grazie all'enorme lavoro svolto dallo staff tecnico coordinato da mister Fabrizio Daidola, grazie al cuore grande dei ragazzi che sono scesi in campo e grazie ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto, sempre! Un quarto posto finale in classifica e a sole due lunghezze dalla seconda piazza.

Dopo appena 40 secondi Varvelli pericolosamente a tu per tu con Guerci, ma si allunga il pallone e l’estremo difensore giallorosso fa sua la palla. Problema muscolare (alla coscia sinistra) per Glen Lala, dentro Hoxha. Pallone velenoso di Cappelluzzo, in area, per Bongiovanni al 16’: la difesa valdostana allontana. Bra vicinissimo al gol al 21’: cross dalla destra di Magnaldi, colpo di testa in area piccola di Marchisone e pallone che sfiora la traversa, uscendo sul fondo. Ancora Bra pericolosissimo al 23’ con il traversone di Marchisone, spizzata aerea di Capellupo e parata di Vinci; sulla ribattuta, colpo di testa di Daqoune e sfera out. Destro rasoterra (dal limite) di Marchisone e pallone sul fondo per una questione di centimetri al 27’. PDHAE-Bra 0-0 al 45′.



SECONDO TEMPO:

Si gioca sotto la pioggia ad inizio ripresa, a causa di un forte temporale. D’Onofrio mette palla in area da destra in area, Guerci smanaccia e la difesa controlla al 18’. Destro di Marchisone dentro l’area avversaria al 26’, Vinci blocca la palla. Sinistro da 25 metri di Gambino e traversa al minuto 33. Tre minuti più tardi, contrasto Maffezzoli-Capellupo: il numero 3 di casa mette prima la gamba nel tackle e poi il capitano braidese gli va a sbattere addosso. Per l’arbitro è secondo giallo (e rosso) per Capellupo, Bra in 10. 48′: rosso diretto a Masini, PDHAE in 10: calcione ai danni di Marchisone a centrocampo. Parità numerica ristabilita in campo. 0-0 e si va ai supplementari.



PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE:

Punizione di Balzo dal limite, il pallone batte contro la traversa al 3’. Merkaj mette la palla a centro area di sinistro, girata aerea di Chiappino e pallone out di pochissimo al nono. Sinistro in corsa di Tuzza, dal limite, sfera a lato allo scadere.



SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE:

Doppia occasione di Campagna: sinistro smorzato in angolo e colpo di testa che sfiora la porta, tra il 2′ e il 3′. Sinistro fuori misura di Jeantet al 14’. Dopo 5 lunghissimi minuti di recupero, il match termina 0-0.