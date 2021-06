Atletica: Assegnati i titoli regionali giovanili di prove multiple

Campionati valdostani giovanili di prove multiple quelli che si sono tenuti domenica al Crestella di Donnas, voluti dal Comitato regionale e organizzati con la collaborazione dell’Atletica Pont Donnas. Nonostante momenti di pioggia anche intensi, la riunione si è regolarmente conclusa. Impegnati esclusivamente nel pomeriggio di domenica si sono sfidati 22 giovani atleti delle annate 2008 e 2009. Per loro tre le prove in programma. Tra le 15 protagoniste della prova femminile la più completa e capace di aggiudicarsi il titolo regionale Ragazze e anche la migliore prestazione di categoria è stata Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) che ha collezionato 2760 punti, con il podio completato da altre due tesserate per il club di casa, Miriam Colosimo 2586 punti e Cloe Zoppo Ronzero che di punti ne ha collezionato 2235. Carlotta, neo campionessa, ha infilato un filotto di successi, con una notevole prestazione nei 60hs dove ha corso sotto 10 secondi, nel nuovo personale di 9”88. Primati migliorati anche sui 600, con 1’52”50 e nel peso (2kg) con 8m07, mentre nel lungo si è imposta pur restando 7cm sotto il pb, raggiungendo la misura di 4m11. Il suo primato

In campo maschile il titolo valdostano Ragazzi se lo è aggiudicato Laurent Cugnach (Calvesi) che nelle quattro prove ha collezionato 2290 punti; l’argento è andato a Fabio Pallais (Calvesi) con 2053 punti, il bronzo a Joel Pitet (Pont Donnas) con 2050 punti. Laurent ha fatto suo il successo grazie a tre personali migliorati e alle vittorie ottenute nel lungo, con 4m37, nei 600mt con 1’46”92 e nel getto del peso (2kg) con 9m70, mentre negli ostacoli, 60hs, pur realizzando il proprio record con 10”66 ha lasciato la prima piazza a Joel Pitet che ha corso in 10”04.

Senza grande pathos le sfide tra gli under 16 che hanno iniziato la loro fatica già dal mattino. I successi sono andati ai due portacolori della Calvesi, Elisa Lorenzini e Mathieu Bosonin. In campo femminile Elisa nelle cinque prove del pentathlon Cadette ha ottenuto 2796 punti, seconda la compagna di club Giorgia Abbate con 2663, terza Aurora Gamba (Pont Donnas). La neo campionessa ha realizzato le migliori prestazioni individuali, negli ostacoli (80hs) con 13”65 e nell’alto, dove con 1m44 ha pareggiato la prestazione di Cloe Plater (Calvesi). Terza piazza sui 600 con 1’59”28, nella prova vinta da Martina Milani (Cogne) con 1’53”12, 7a nel giavellotto (gr400) con 14m48, dove la migliore è stata Alice Lingeri (Pont Donnas) con 24m63 e 2a nel lungo dove con 4m59 è stata preceduta da Aurora Gamba (Pont Donnas) che ha saltato 4m75.

Nell’Esathlon Cadetti, dove cinque sono stati i contendenti, Mathieu Bosonin ha cannibalizzato le prove, aggiudicandosele tutte, pur senza migliorare i suoi primati personali. 3276 i punti ottenuti che gli permettono di centrare il nuovo primato valdostano di categoria per la gara dell’Esathlon, mentre 2165 sono quelli che ha collezionato Pietro Camosso (Pont Donnas) che ha conquistato la seconda posizione, 1393 sono invece i punti che hanno permesso a Davide Albiero (Calvesi) di fare propria la terza piazza. Il vincitore ha inanellato le seguenti prestazioni: 1m74 nell’alto, certamente il miglior risultato tecnico, 5m59 nel lungo, 15”49 sui 100hs, 18m98 nel disco, 29m18 nel giavellotto e 3’15”09 sulla distanza dei 1000 metri.

Oltre ai Ragazzi (under 14) e ai Cadetti (under 16) che si sono presentati al Crestella di Donnas per concorrere al campionato regionale di Prove multiple, spazio anche per gli Esordienti 5-9 anni e 10-11 anni che si sono divertiti, sfidando anche l’acqua, nelle due prove a loro riservate. I più giovani si sono misurati su 40mt e 200mt. 15 al femminile e 7 al maschile i giovanissimi under10, di cui riportiamo le migliori per ogni fascia di età.

Femminile. 2012 Gaia Pieiller (St Christophe) 40mt 7”67, 200mt 36”02; 2013 Matilda Riboni (St Christophe) 40mt 7”41, 200mt 36”35; 2014 Emma Taiariol (Calvesi) 40mt 7”99, 200mt 39”62; 2015 Sophie Zerbo (St Christophe) 40mt 9”38, 200mt 47”31; 2016 Sophie Caruso (St Christophe) 40mt 11”22, 200mt 1’06”85.

Maschile. 2012 Filippo De Lazzari (Calvesi) 40mt 7”52, 200mt 36”67; 2013 Emanuele Turino (Pont Donnas) 40mt 7”27, 200mt 35”87; 2014 Thibaud Mosso (Calvesi) 40mt 8”04, 200mt 39”93; 2015 Leonardo Bertucci (Pont Donnas) 40mt 9”28, 200mt 43”70; 2016 Thiago Revil (Pont Donnas) 40mt 9”61, 200mt 46”84.

Per la fascia 2010 e 2011 le prove sono state i 50mt e i 300mt.

Femminile. 2010 Alessia Colosimo (Pont Donnas) 50mt 8”28, 300mt 53”67; 2011 Merilin Mortara (Calvesi) 50mt 9”40, 300mt 1’00”16.

Maschile. 2010 Armin Blanc (Calvesi) 50mt 8”15, 300mt 50”01; 2011 Yannick Bondaz (St Christophe) 50mt 8”49, 300mt 54”34

TUTTI I RISULTATI



