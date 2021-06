Italia-Galles 1-0: azzurri agli ottavi da primi nel girone

All'Olimpico sono gli azzurri a fare il match e Pessina (39') sblocca la gara con un tocco morbido. Nella ripresa Bernardeschi centra un palo, poi Hategan espelle Ampadu (55') e l'Italia gestisce il risultato.

LE PAGELLE

Pessina 7: fa legna in mediana e si fa sempre trovare pronto ad andare a rimorchio. Ottimi i tempi di inserimento sulle invenzioni di Verratti. Delizioso il tocco con cui sblocca il match

Verratti 7: ottime notizie dalla prima apparizione a Euro 2020. Disegna calcio con qualità e detta i tempi con personalità. Da una sua punizione arriva il gol di Pessina, poi tante altre buone giocate. Ottimo il feeling con Jorginho e buona la condizione fisica

Chiesa 6,5: parte a sinistra, ma rende meglio a destra dopo l'inversione con Bernardeschi. Ha gamba e dalla sua parte l'Italia spinge con più convinzione e velocità

Ramsey 5,5: gioca da falso nove per non dare riferimenti in attacco all'Italia, ma non riesce mai a fare la differenza tra le linee rimanendo spesso troppo lontano dalla porta

Bale 5: dalla sua parte ringhia Bastoni e gli spazi sono pochi in una gara di contenimento. Nella ripresa sbaglia un gol clamoroso



IL TABELLINO



ITALIA-GALLES 1-0

Italia (4-3-3): Donnarumma (44' st Sirigu); Toloi, Bonucci (1' st Acerbi), Bastoni, Emerson; Pessina (42' st Castrovilli), Jorginho (29' st Cristante), Verratti; Bernardeschi (29' st Raspadori), Belotti, Chiesa.

A disp.: Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Insigne, Immobile, Barella. All.: Mancini

Galles (3-4-3): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; C. Roberts, Allen (41' st Levitt), Morrell (15' st Moore), N. Williams (41' st B. Davies); Bale (41' st Brooks), Ramsey, James (29' st Wilson).

A disp.: Hennessey, A. Davies, Lockyer, T. Roberts, Norrington-Davies, J. Williams, Mepham. All.: Page

Arbitro: Hategan

Marcatori: 39' Pessina (I)

Ammoniti: Pessina (I); Allen, Gunter (G)

Espulsi: 10' st Ampadu (G) - intervento pericoloso

A Euro 2020 l'Italia continua a vincere, a giocare bene e a far sognare i tifosi. Numeri alla mano, la fase a gironi dice sei punti, sette gol fatti e zero presi. E non è tutto qui. Grazie al successo col Galles, infatti, Mancini infila il 30.mo risultato utile consecutivo ed eguaglia lo storico record del ct Vittorio Pozzo. Roba che non succedeva da 82 anni per intenderci e che conferma l'ottimo lavoro svolto dal ct e la qualità del gruppo. Un gruppo che ha dimostrato di poter far bane anche con le "seconde linee" in campo e che ha ancora tante armi da utilizzare da qui in avanti. Certo, ora gli azzurri dovranno fare i conti con sfide da dentro o fuori, ma con questi presupposti non c'è motivo di coltivare timori o incertezze.