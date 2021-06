Atletica: Eleonora Marchiando continua a sognare Tokyo

La trasferta di Madrid, nel meeting della capitale iberica non ha portato a Eleonora Marchiando quel miglioramento a cui ci eravamo un po’ abituati. Nella gara dei 400hs che ha aperto il meeting, sulla verde pista dell’impianto dello stadio Vallehermoso, la valdostana ha concluso con un 56”02 e una prestigiosa seconda posizione nella gara A. Si tratta di un risultato che non permette alla 23enne della Calvesi di limare il 55”68 ottenuto sabato scorso a Ginevra e quel minimo olimpico vero e grande obiettivo della trasferta. Per la cronaca, davanti a lei si è piazzata la piemontese e compagna di nazionale Linda Olivieri che ha chiuso nel tempo di 55”89, anche lei sopra al proprio limite di 55”63.

Ora per l’aostana, il tempo di ricaricare le “batterie” per l’impegno in terra trentina, allo stadio Quercia di Rovereto per i tricolori assoluti dove sabato 26 giugno, alle ore 16, sono in programma le batterie dei 400hs e la finale è invece per ora inserita per domenica alle 19,25.

Il countdown per raggiungere il minimo olimpico, 55”40 per i 400hs femminili, è fissato per martedì 29 giugno.