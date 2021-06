EUROPEO 2021: Acerbi guarda alla Svizzera e punta in alto

“La spensieratezza e la voglia di stare tutti insieme: sono gli ingredienti che stanno rendendo questa Nazionale ancora più forte, esaltando le qualità individuali dei giocatori”. Francesco Acerbi ha incontrato la stampa nella conferenza odierna al Media Centre di Coverciano, evidenziando i fattori che hanno fatto sì che gli Azzurri centrassero contro la Turchia, nella gara inaugurale di Uefa Euro 2020, il 28° risultato utile consecutivo e la nova vittoria di fila.

Dopo questo successo perentorio e roboante, e con tutti i numeri che confermano la bontà del gioco dei ragazzi di Mancini, dove può migliorare allora questa squadra? “Migliorare – sottolinea Acerbi - si può sempre e noi dobbiamo cercare di farlo nella gestione della partita. In una competizione come l’Europeo, con poche partite da disputare, i dettagli possono fare la differenza: in questo, nei dettagli, dobbiamo essere bravi a perfezionarci”.

Mercoledì sera la sfida contro la Svizzera (nuovamente allo Stadio Olimpico, calcio d’inizio ore 21) potrebbe già dare all’Italia la matematica qualificazione agli ottavi di finale; nel caso il Galles non batta la Turchia nella sfida delle 18, un successo degli Azzurri sugli Elvetici potrebbe già valere anche la certezza del primo posto nel girone: “La Svizzera ha una precisa identità di gioco, dettata dal fatto che Petkovic siede da diverso tempo sulla panchina rossocrociata, e può contare su giocatori di talento, sia fisici che tecnici.

Per quello che ci riguarda, cerchiamo di pressare gli avversari molto alti, per non farli giocare e per recuperare palla il più vicino possibile alla loro area. Mancini ci ha dato il cambio di mentalità, facendoci stare bene e senza farci percepire la pressione: in questa squadra ci sentiamo come una famiglia.

Se siamo tra le favorite dell’Europeo? Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma con la forza del gruppo speriamo di compiere qualcosa di straordinario”.

Il programma della Nazionale

Martedì 15 giugno

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Roma

**Ore 16.45 – Conferenza stampa Ct+1 calciatore presso Hotel Parco dei Principi

*Ore 19 – Allenamento presso il C.S ‘Giulio Onesti’ (aperto ai media i primi 15’)

Mercoledì 16 giugno

Ore 21 – Italia-Svizzera allo Stadio Olimpico di Roma. Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il CTF di Coverciano

Giovedì 17 giugno

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Venerdì 18 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Sabato 19 giugno

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Roma

**Ore 17.15 – Conferenza stampa Ct+1 calciatore presso l’Hotel parco dei Principi

*Ore 18.30 – Allenamento presso il C.S. ‘Giulio Onesti’

Domenica 20 giugno

Ore 18 – Italia-Galles allo Stadio Olimpico di Roma. Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il CTF di Coverciano