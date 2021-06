Atletica: Brilla come l'oro la stella di Gignod Silvia Gradizzi

A dare valore aggiunto a questa spedizione in terra di Toscana le tre finali conquistate dagli atleti delle corse e una bella sequenza di primati personali. Proprio niente male il risultato della ricca pattuglia dei valdostani che brilla grazie alla mezzofondista di Gignod Silvia Gradizzi che nel primo e nel terzo e conclusivo giorno di gare è riuscita a conquistarsi la vetrina andando a podio.

La 19enne figlia d’arte passata nel 2020 dalla Pol S.Orso al Cus Pro Patria Milano venerdì si è imposta facendo proprio il titolo tricolore nella gara dei 3000 metri Juniores. La valdostana, in una gara molto tattica nella sua prima parte, si è tenuta nel plotoncino di testa e al giro finale, grazie alla migliore velocità di base, ha operato una decisa accelerazione che ha annullato la reazione delle avversarie centrando così il primo titolo italiano individuale. Ciliegina sulla torta, la prestazione che le ha dato la maglia di campionessa d’Italia 2021, 9'46"77, le ha garantito la qualificazione per i Campionati Europei Under20 in programma dal 15 al 18 luglio a Tallin, in Estonia.

Domenica, in gara nei 1500 a Silvia Gradizzi non è sfuggita un’altra importante medaglia, questa volta di bronzo, che ha sublimato questa trasferta in terra di Toscana. La valdostana partiva dalla migliore prestazione stagionale dell’anno (4’33”27) e per contrastarla chi l’ha preceduta, nonostante la canicola grossetana, è scesa sotto quel muro, mentre per salire sul podio Silvia ha comunque corso al meglio chiudendo in 4’33”37. Inserita in una seconda serie trafficata, seguendo i consigli del suo tecnico e padre, Moreno Gradizzi, ha preferito non correre rischi, stando davanti a dettare il passo. 1'13"3, 2''29"4, 3'07"0 e 3'44"5 sono i passaggi dei 400, 800, 1000 e 1200 metri. La gara si è risolta negli ultimi 200 metri dove la veneta Sofia Terenziani (4’31”96) è uscita allo scoperto e ha fatto proprio il titolo precedendo la laziale Alessia Muciaccia (4’32”51) che con la valdostana hanno dato forza alla gara.

Se le medaglie sono giunte da una sola atleta, la Valle d’Aosta rientra da questi tricolori anche con due medaglie di legno, quarti posti andati a Joao Carlos Pina Barros e Florencia Mazzarello. La lanciatrice di Pont St Martin, classe 2000, da due stagioni trasferitasi all’Atletica Firenze Marathon, sabato è stata protagonista del concorso del lancio del disco Promesse. Lo scorso anno medaglia di bronzo con 43m04, nonostante il miglioramento di 44cm, in questi tricolori a 43m61 si è dovuta accontentare della quarta piazza finale.

Il 22enne di Sarre dell’Atletica Calvesi sabato ha vinto la propria batteria dei 400hs Promesse correndo in 53”23 e guadagnandosi la finale in programma domenica dove ha corso ancora più veloce, fino a 52”39, a un solo centesimo dal proprio PB, ottenendo un’importante quarta posizione che certamente brucia un po’, ma migliora il sesto posto portato a casa l’anno prima nella stessa competizione. In gara sui 400hs Promesse, anche il 22enne della Cogne Emiliano Vuillermoz che si è ricucito la 16esima posizione correndo la sua batteria in 56”75.

Anche Corinne Challancin ha migliorato la prestazione che lo scorso anno le garantì l’argento nel concorso tricolore del triplo Promesse. 12m31 nel 2020, la 22enne di Donnas, ora in forza alla Firenze Marathon, venerdì ha saltato 12m38, una prestazione che però l’ha tenuta lontana dal podio consegnandole la sesta posizione finale.

Due finali raggiunte nella difficile prova dei 400 metri hanno sapori molto distanti per coloro che le hanno ottenute. Eleonora Foudraz, plurimedagliata nelle varie edizioni dei tricolori giovanili e argento lo scorso anno tra le Junior, non può certo considerarsi soddisfatta della settimana posizione con cui ha chiuso questi campionati. Per quanto passata alla categoria superiore, quella Promesse, la 19enne calvesina è certamente rattristata per la settima posizione ottenuta con il tempo di 55”35, dopo che si era guadagnata la finale chiudendo in un promettente 54”82. Nella stessa gara, 26esima posizione per Sofia Sergi che ha concluso in 58”78. Certamente felice del suo comportamento in questo appuntamento è invece Elia Franciscono, classe 2002, della Cogne Aosta, che è andato incontro ad un super tour de force correndo in tre giorni due prove individuali più due staffette. Primo miglioramento venerdì nella batteria dei 400mt juniores dove l’atleta di Excenex, seguito da Adriano Sposato, si è guadagnato la finale correndo nel nuovo limite di 49”03. Il giorno dopo, catapultato in una finale di eccellenza, non ha deluso ed è stato capace di abbattere ancora il proprio limite portandolo a 48”70 chiudendo all’ottavo posto. Nella stessa gara, anche il compagno di allenamenti Nicolò Gianchini, di un anno più giovane, che ha esordito con un 50”94 che gli ha portato in dote la 29esima posizione finale. I due velocisti hanno poi contribuito alle due staffette, sabato la 4x100 dove con Dennis Berthod e Mathieu Linty hanno centrato la 16esima piazza correndo in 44”78. Il giorno seguente il quartetto composto da Dennis Berthd, Jean-Pierre Vallet, Nicolò Gianchini ed Elia Franciscono ha raggiunto la 13esima posizione con il tempo di 3’29”02.

Passando al settore mezzofondo, Jean-Pierre Vallet (Cogne) oltre alla staffetta del miglio ha gareggiato venerdì i 3000 metri Juniores dove per la prima volta è sceso sotto i 9minuti, con un 8’58”93 che gli ha consegnato la 15esima posizione e il primato personale. Una valdostana presente anche nei 5000 Juniores, Laura Segor, portacolori della Pol. S.Orso Aosta, che ha concluso in 13esima piazza in 19’11”48 la. Due presenze rossonere anche nel settore ostacoli della categoria Junior. Primato personale sui 110hs per Gabriele Adorni (Calvesi) che ha chiuso in 14”99 posizionandosi al 16esimo posto; 44esima invece Sara Lorenzini (Calvesi) che sulla distanza lunga dei 400hs ha fermato il cronometro sul tempo di 1’09”42.

Presenze valdostane, oltre a Florencia Mazzarello, anche nel settore dei lanci. Il miglior piazzamento, la 9a posizione nel concorso del disco Junior se l’è guadagnato Alessandro Casadei che domenica ha scagliato l’attrezzo a 42m56. Lo stesso atleta, aveva precedentemente gareggiato anche nel getto del peso dove con 10m11 si era attestato in 29esima piazza; meglio di lui, nello stesso concorso, il portacolori della Calvesi Yuri Lemma che con 12m14 ha raggiunto la 25esima posizione. A completare la carrellata ha chiuso in 15esima posizione l’aostana della Cogne Giulia Aresca che ha fatto registrare 40m63 nel martello Junior.

Presenze rossonere anche nei salti in elevazione. La junior della Cogne Clarissa Giannattasio con 1m55 nell’alto si è attestata in 16esima posizione; 15esima invece Valentina Tesio, Promessa della Calvesi, che nell’asta ha superato la misura di 3m10.

Risultati dei valdostani ai tricolori di Grosseto

Mt 400 Junior M <wbr></wbr> <wbr></wbr>

8° Elia Franciscono (Cogne) Finale 48”70 PB – batt 49”03 -

29° Nicolò Gianchini (Cogne) 50”94

Mt 400 Promesse F. (batterie)



7a Eleonora Foudraz (Calvesi) Finale 55”35 – batt 54”82 -

26a Sofia Sergi (Calvesi) 58”78

Triplo Promesse F <wbr></wbr>

6a Corinne Challancin (Firenze Marathon) 12m38

Mt 3000 Junior F <wbr></wbr> <wbr></wbr>

1a e Campionessa italiana 2021 Silvia Gradizzi (Cus Pro Patria Milano) 9’46”77 PB

Mt 3000 Junior M <wbr></wbr> <wbr></wbr>

15° Jean-Pierre Vallet (Cogne) 8’58”93 PB

400hs Junior F <wbr></wbr> <wbr></wbr>

44a Sara Lorenzini (Calvesi) 1’09”42

Disco Promesse F <wbr></wbr>

4a Florencia Mazzarello (Firenze Marathon) 43m61

400hs Promesse M <wbr></wbr>

4° Joao Carlos Pina Barros (Calvesi) Finale 52”39, batteria 53”23 ps

16° Emiliano Vuillermoz (Cogne) 56”75

Alto Junior F

16° Clarissa Giannattasio (Cogne) 1m55

Martello Junior F <wbr></wbr> <wbr></wbr>

15a Giulia Aresca (Cogne) 40m63

110hs Junior M <wbr></wbr> <wbr></wbr>

13° Gabriele Adorni (Calvesi) 14”99 PB

Peso Junior M <wbr></wbr> <wbr></wbr>

25° Yuri Lemma (Calvesi) 12m14, 29° Alessandro Casadei (Cogne) 10m11

Staffetta 4x100 Junior M

16a Atletica Cogne Aosta (Dennis Berthod, Elia Franciscono, Mathieu Linty, Nicolò Gianchini) 44”78

Disco Junior M <wbr></wbr> <wbr></wbr>

9° Alessandro Casadei (Cogne) 42m56

Mt 5000 Junior F

13a Laura Segor (S.Orso) 19’11”48

Asta Promesse F <wbr></wbr>

15a Valentina Tesio (Calvesi) 3m10

Mt 1500 Junior F <wbr></wbr> <wbr></wbr>

3° Silvia Gradizzi (Cus Pro Patria Milano) 4’33”37

Staffetta 4x400 Junior M <wbr></wbr>

13a Atletica Cogne Aosta (Dennis Berthod, Jean-Pierre Vallet, Nicolò Gianchini, Elia Franciscono) 3’29”02