Atletica: Marchiando ancora 28centesimi e poi stacca il biglietto per Tokyo 2020

La calvesina oramai ci ha abituati, ma i risultati che continua ad ottenere sono indiscutibilmente di enorme valore nel suo percorso verso i Giochi olimpici di Tokyo.

Sabato nel primo pomeriggio, iscritta nel meeting di Ginevra, tappa del circuito EAP, la 23enne aostana, per quanto ancora una volta inserita in una ottava corsia che assolutamente le impediva ogni riferimento con un’altra atleta, ha demolito il proprio primato scendendo per la prima volta sotto i 56secondi, concludendo al terzo posto alle spalle dell’ucraina Viktorya Tkachuk, prima con 54”60 e della belga Paulien Couckuyt seconda con 54”95.

Eleonora, impegnata nella batteria più forte ha fatto meglio dell’altra azzura Ayomide Folorunso che ha concluso 5° in 56”05 e di Rebecca Sartori che si è piazzata settima in 56”49. Con questo risultato Eleonora Marchiando torna ad essere la prima della specialità in Italia.

Il commento della valdostana: "Tempo molto buono nonostante abbia sbagliato gran parte della ritmica.. sono un po' dispiaciuta perché se fossi entrata giusta sul primo ostacolo probabilmente qualcosa in meno sarebbe venuto. Ci sono 3decimi da limare, ora vedremo come organizzare queste due settimane dagli italiani per provare a fare il minimo".