Euro 2020, Italia-Turchia 3-0: autogol di Demiral, poi Immobile e Insigne

Buona la prima per gli uomini del ct Mancini, sempre in controllo del match. Gli Azzurri all'Olimpico di Roma hanno inaugurato il torneo, rimandato di un anno a causa della pandemia di Covid-19. La competizione, per la prima volta, è itinerante: si giocherà infatti in 11 città europee diverse, fino alla finale dell'11 luglio a Wembley. Per la Nazionale prossimo impegno contro la Svizzera il 16 giugno

All'Olimpico di Roma, Italia-Turchia finisce 3-0. È il primo atto degli Europei 2020, rinviati di un anno a causa della pandemia di Covid-19. Ed è anche tornato il pubblico, pari al 25% della capienza dell'impianto. Prossimo impegno degli Azzurri mercoledì 16 giugno contro la Svizzera.

Autogol Demiral, poi Immobile e Insigne