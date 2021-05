Atletica: Nuova convocazione, la terza, in nazionale per Eleonora Marchiando

Terza convocazione in azzurro per la 23enne aostana Eleonora Marchiando. La portacolori della Calvesi è stata convocata dal Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre e farà parte del Team Italia per i Campionati Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio, nello stadio Slaski che ha già ospitato le World Relays a inizio maggio e che hanno visto protagonista anche la valdostana, con il sontuoso quinto posto ai Campionati mondiali di staffetta.

Sono 54 gli azzurri che faranno parte della spedizione, 27 uomini e altrettante donne. L’Italia è nella massima serie, la Super League e se la vedrà con le rappresentative di: Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Spagna e Ucraina.

Eleonora Marchiando si è conquistata la terza chiamata nella nazionale maggiore, chiamata a coprire la staffetta del miglio, la 4x400. Con la valdostana sono attese per la trasferta in terra polacca le compagne della World Relays di inizio maggio, Raphaela Lukudo e Petra Nardelli, mentre la quarta componente è Virginia Troiani che sostituisce Ayomide Folorunso che non fa parte della comitiva.