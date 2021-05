Trail: Giuditta Turini vince la 'Porte di Pietra' e il titolo italiano di Trail running

Trionfa tra le donne la valdostana Giuditta Turini nella difficile Trail da 72 km 'Porte di Pietra' 16esima edizione, disegnata sulle montagne di confine tra il Piemonte e la Liguria, nell'Alessandrino e conquista il titolo assoluto di campionessa italiana di trail running. Al maschile, argento per Davide Cheraz dietro solo al vincitore Andreas Reiter che conferma l'ottimo stato di forma in questo travagliato 2021.



Cinquecento gli atleti accreditati alla prova unica di Campionato Italiano sulla distanza di 72 chilometri e 4400 metri di dislivello positivo. Al via molti dei migliori interpreti nazionali della specialità, a caccia del titolo tricolore e di una canotta azzurra per i mondiali di novembre. Non solo, ad impreziosire la starting list della kermesse vi erano anche diversi atleti stranieri di ottimo livello.

Caratteristica di questa competizione il passaggio su tutte le cime della Val Borbera sino a creare un vero e proprio anello orografico.