Per l'Inter 19/mo scudetto tricolore - VIDEO DELLA FESTA AD AOSTA

Il trionfo arriva al termine di una stagione intensa e lunghissima, ma di fatto dominata dai nerazzurri, che hanno perso appena due partite (il derby d'andata e la trasferta di Genova contro la Samp), infilando poi ben 18 risultati utili consecutivi e tenendo un passo irresistibile per chiunque nel girone di ritorno, nel quale sono arrivate anche 11 vittorie di fila.

Il pareggio dell'Atalanta a Sassuolo regala aritmeticamente il titolo ai nerazzurri, che tornano sul tetto d'Italia dopo 11 anni. Festeggiamenti a distanza per Lukaku e compagni, che dopo aver liquidato il Crotone per 2-0 nell'anticipo di sabato hanno potuto celebrare lo scudetto con quattro giornate di anticipo grazie al pareggio 1-1 dell'Atalanta contro il Sassuolo. Undici anni dopo l'ultimo titolo, Antonio Conte spodesta la "sua" Juve e raccoglie l'eredità di José Mourinho.

Frammenti di video di alcuni tifosi raccontano la festa degli interisti valdostani, che si erano dati appuntamenti alle 17,30 di oggi domenica 2 maggio in piazza Arco d'Augusto per festeggiare il 19esimo scudetto nerazzurro, matematico con la vittoria sul Crotone.

Norme antipandemia passate in secondo piano per far posto alla gioia di aver vinto il Campionato, ma tant'è.