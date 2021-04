Calcio: Superlega, Inter e sei club inglesi si ritirano AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ORE 13

Il Partidazo de COPE riportadue documenti che potrebbero compromettere la partecipazione di Rea Madrid e Barcellona alla Superlega europea. Nello statuto di entrambi i club vi è un articolo che precisa come non sia possibile partecipare a tornei indipendenti da FIFA, UEFA e Federcalcio spagnola (RFEF). Un altro colpo duro dopo la decisione dei 6 club inglesi di abbandonare il progetto.

Dopo il ritiro dei club inglesi, la Superlega comunica di essere momentaneamente sospesa: "Riconsidereremo i passaggi più appropriati per rimodellare il progetto". Fonti vicine all'Inter: "L'attuale progetto Superlega non è più ritenuto di interesse dal club". Il presidente Uefa Ceferin: "E' ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore". Agnelli: "Il progetto ha il 100% di possibilità di successo, andiamo avanti".

Il City ha formalizzato per primo il passo indietro con una nota: "Il Manchester City Football Club può confermare che ha formalmente avviato le procedure per uscire dal gruppo per lo sviluppo dei piano per una Superlega europea".

"Sono lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell'ascoltare le tante voci - in particolare quella dei loro tifosi - che hanno evidenziato i benefici vitali che l'attuale sistema ha per tutto il calcio europeo", le parole del presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin. "Ci vuole coraggio per ammettere un errore, ma non ho mai dubitato che avessero la capacità e il buon senso di prendere quella decisione", ha aggiunto. Ed Woodward, ceo del Manchester United, annuncia che lascerà l'incarico alla fine del 2021: non si tratta, quindi, di una decisione legata alla Superlega. Attorno a mezzanotte, sono arrivati gli annunci degli altri 5 club della Premier League. Nei messaggi, diffusi attraverso i profili Twitter, le società hanno fatto riferimento in maniera assortita alla reazione di "tifosi, governo e stakeholder" al progetto. L'Arsenal ha fatto mea culpa in maniera plateale: "Abbiamo commesso un errore, chiediamo scusa".

L'Inter lascia la Superlega: il progetto non interessa più

Anche l'Inter dà l'addio alla Superlega. "Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto d'interesse": eccolo il pensiero del club nerazzurro appreso dall'Ansa. La società nerazzurra è la prima, tra le fondatrici italiane, a lasciare. Di fatto, dopo che le 6 inglesi si sono defilate e che a breve lo faranno anche le spagnole, la Superlega annunciata domenica notte è morta prima di essere nata. Il club di Zhang sperava di risolvere una parte dei problemi economici, quelli legati al Covid, con i soldi che sarebbero arrivati come ingresso nella Superlega, mentre così i problemi resteranno. La consolazione (parziale) magari arriverà dallo scudetto che potrebbe essere avvicinato da una vittoria a La Spezia.