Atletica: Ottimi risultati nella riunione di apertura al Crestella

La riunione inserita nel calendario nazionale, nel rispetto del protocollo Fidal, è stata possibile anche in zona rossa. La riunione che ha visto la partecipazione di circa 130 atleti-gara è stata voluta e organizzata dal Comitato regionale di atletica leggera e ha previsto, come d’abitudine, le prove di corsa “spurie”, su distanze non olimpiche e una serie di concorsi.

Negli 80 metri, tra i valdostani la più veloce è stata l’Allieva Valentina Capone (Calvesi) che con 10”19 ha migliorato il personale; in campo maschile la prova di velocità è stata appannaggio di Nicolò Fasulo (Pont Donnas nella foto) che ha coperto la distanza degli 80mt in 8”95, suo primato personale, per la prima volta sotto i 9 secondi. Lo stesso atleta, Promessa classe 1999, ha messo in fila tutti i corregionali anche nella prova dei 150mt con 16”14, anche in questo caso nuovo pb, solo dietro all’azzurro Davide Manenti che con 15”45 ha fatto registrare il miglior risultato della manifestazione.

Sulla stessa distanza, i 150mt, al femminile, realizza il personale con il tempo di 18”60 la Promessa della Calv esi Sofia Sergi. Sui 500, Veronica Pirana (Calvesi) ha condotto la pattuglia delle iscritte imponendosi in 1’19”10, mentre al maschile il migliore tra i valdostani è stato Joao Carlos Pina Barros (Calvesi) con 1’06”67.

Nel programma inserita anche la prova di corsa dei 2000 metri. Al femminile la vittoria è andata a Rodica Sorici del GdF di Aosta in 7’54”13, mentre al maschile la prima piazza è stata dello Junior della Cogne Jean Pierre Vallet che ha concluso in 5’54”58. Passando ai concorsi, al femminile il salto in alto è andato alla Junior Clarissa Giannattasio (Cogne) con 1m61.

Il salto in lungo ha visto tra i valdostani imporsi l’Allieva Francesca Bastrentaz (Pont Donnas) con 5m04, nuovo primato personale. Nel Peso Allieve (kg3) e nel Disco (Kg1) la vittoria è andata a Letizia Gagliardi (Cogne) con 8m53 e 23m95. In campo maschile vittorie per Federico Deligios (Calvesi) nel salto in alto con 1m93; nel lungo primato personale, con 6m45 per lo Junior Davide Vinante (Pont Donnas).

atletica fasulo 150 uomini - FasuloNel settore lanci, il peso Junior (kg6) è andato a Yuri Lemma (Calvesi) con 12m43; il disco Junior (Kg 1,75) ha visto il personale di Alessandro Casadei (Cogne) con 43m51, mentre tra gli assoluti (Kg2) il migliore dei valdostani è stato Matteo Yon (Pont Donnas) con 29m40. In gara anche i più giovani della categoria Cadetti (classi 2006-2007) impegnati in quattro prove. Al femminile vittoria di Elisa Lorenzini (Calvesi) sugli 80mt con il personale di 10”60 e nel salto in alto con 1m44, anch’esso nuovo limite dell’atleta. Nei 1000 successo per Corinne Beltrami (Calvesi) in 3’20”22, mentre nel triplo la migliore è stata Aurora Gamba (Pont Donnas) con 9m90.

Il disco (kg1) ha visto imporsi Alida Vitulli (Calvesi) che con 20m32 ha fatto registrare il nuovo primato personale. Il miglior punteggio nel tetrathlon lo ha ottenuto Elisa Lorenzini che ha collezionato 2224 punti, oltre ai due successi ha corso i 1000 in 3’51”60 e lanciato il disco a 14m07.

In campo maschile, gli 80 metri sono andati a Marcello Millesi (Pont Donnas) con 10”14, primo anche nel triplo con 11m13; i 1000mt hanno visto la vittoria di Gabriele Saba (Cogne) in 3’08”38, nell’alto Daniel Pizzurro (Cogne) ha superato 1m48 e nel Disco (Kg 1,5) Mattia Berlier (Cogne) si è imposto con la misura di 16m06. Il miglior punteggio del tetrathlon lo ha ottenuto Marcello Millesi che ha ottenuto 1693 punti, oltre a 80 e triplo, il suo ruolino registra 3’24”50 sui 1000 e 12m56 nel disco.

Nella foto da sn: da sx Goyet - Valerioti - Lorenzini - Gamba - D'Este - Milani

TUTTI I RISULTATI