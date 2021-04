Ginnastica: Giornata decisiva per le ginnaste dell'Olimpia

La gara - terza e ultima tappa del Campionato Nazionale di Serie B - sarà decisiva per la riconferma in questo prestigioso campionato della società valdostana, classificatasi sesta nelle due precedenti tornate.

Pochi centesimi la separano dalla successiva squadra in classifica, che potrebbe scavalcarla e vanificare questa prospettiva, così come poca è però anche la distanza dalla terza squadra, cui toccherà invece la promozione in serie A.

Riconfermata la formazione della seconda prova, gareggeranno ai quattro attrezzi Vittoria Ramanzin e Fatima Rosset, Nicole Sammartino competerà a trave e corpo libero e la giovanissima Sophie Graziano a parallele.

Oltre alle quattro valdostane completano il team i prestiti Luisa Brancaleoni (Civitavecchia) a parallele, trave e volteggio e Silvia Levati (Vercelli) a volteggio e corpo libero.

Ad accompagnare in campo le ragazze rossonere sarà l’allenatrice dell’Olimpia Aosta Claudia Iacona.