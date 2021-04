Atletica: Eleonora Marchiando convocata per raduno azzurro a Formia

Dal 6 al 12 aprile, dopo l’annullamento inizialmente programmato per inizio marzo, Eleonora Marchiando fa parte del selezionato gruppo di azzurre che, alla guida dello staff tecnico guidato da Filippo Di Mulo con i collaboratori Giorgio Frinolli e Riccardo Pisani, sarà impegnata con altre sei compagne di nazionale al raduno per preparare i World Relays di Chorzow (Polonia, 1 e 2 maggio) appuntamento fondamentale per la qualificazione delle staffette alle Olimpiade d Tokyo.

La 23enne aostana dell’Atletica Calvesi, dopo la prima chiamata nella nazionale A inserita nel gruppo che ha preso parte a Campionati Europei indoor Assoluti di Torun, che ha portato al nuovo primato italiano della 4x400 femminile, è confermata nel novero di coloro che si giocano le chance per puntare all’appuntamento olimpico di questa estate.

Sette sono le ragazze convocate che si giocheranno i posti per l’unico team azzurro al femminile. La settimana di preparazione organizzato presso il Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia vede quindici selezionati, tra donne e uomini. Oltre alla valdostana fanno parte del gruppo “rosa”: Mariabenedicta Chigbolu (Esercito), Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), Raphaela Lukudo (Esercito), Alice Mangione (Esercito), Petra Nardelli (Suedtirol Team club) Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano).

Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio e ognuno dei partecipanti si sottoporrà a tampone prima dell’inizio del raduno.