Calcio: Eccellenza, l'Aygreville torna in campo l'11 aprile

Dopo uno stop di cinque mesi, ripartirà con 22 squadre domenica 11 aprile il campionato di calcio di Eccellenza che vede impegnato l'Aygreville nella lotta per la promozione in serie D.

La Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente recepito dai Comitati Regionali i format per la ripresa del campionato e, se non ci saranno colpi di scena, il tutto lascia ipotizzare che dalla prossima settimana si ripartirà prima con gli allenamenti di gruppo, al momento ancora proibiti fino alla ratifica della Figc e in seguito con il ritorno alle competizioni.

Dal girone A, oltre ai rossoneri, torneranno in campo Borgovercelli, Dufour, La Biellese, Trino, Oleggio RG Ticino e Pro Eureka.