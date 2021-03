Atletica: Nono posto per la Cogne alla campeste per titolo italiano

Tra oggi 13 e domani 14 marzo si assegnano i titoli italiani di corsa campestre, dopo un anno di stop causato dalla pandemia.

Nella staffetta 4 per un chilometro i verdi dell'Atletica Cogne hanno realizzato un buo nono posto assoluto con il tempo di 25,38, 9 secondi dal sesto posto.

Nel quadro di una situazione generale resa più complessa dalla pandemia in atto, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha deciso di rinviare a data da destinarsi il raduno nazionale della velocità programmato dal 14 al 20 marzo, al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia (Latina).

Per il raduno erano stati convocati 32 velocisti in vista degli appuntamenti stagionali, con particolare riferimento agli impegni delle staffette azzurre che affronteranno le World Relays (Mondiali di staffette) il 1° e 2 maggio a Chorzow, in Polonia. Tra i convocati, in virtù dei positivi risultati messi in mostra agli Euroindoor figurava anche la valdostana della Calvesi Eleonora Marchiando che resta ora in attesa di nuove comunicazioni.