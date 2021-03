Calcio: Serie D, solo un pari per il PDHAE

Da recriminare c'è molto per il rigore sbagliato e altre occasioni sprecate, ma alla fine anche lo 0 a 0 maturato sul campo di Montjovet contro la Caratese può star bene al PDHAE, che alla 24esima giornata del girone A di serie D restano quarti in classifica a quattro punti dal Bra.

Di Lauria il rigore parato dal portiere lombardo in apertura di ripresa, per il resto almeno altre tre occasioni da rete per gli orangerossoblu di mister Cretaz, però troppo imprecisi sotto rete.

Domenica 14 marzo recupero contro il Legnano, sempre al 'Milliery'.

RISULTATI E CLASSIFICA