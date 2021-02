Atletica: Eleonora Marchiando vola nella nazionale italiana

Si tratta di un risultato grandioso che giunge a seguito dell’importante miglioramento (1 secondo e mezzo) che ha portato la valdostana a correre i 400 metri in 53”41. Il bronzo di Ancona apre quindi le porte all’Euroindoor che si terrà dal 4 al 7 marzo a Torun, in Polonia.

Unica componente non militare del quartetto la valdostana rientra tra le quattro atlete più veloci d’Italia e in virtù dei tempi ottenuti il quartetto si è guadagnato uno dei tre posti a disposizione tra le migliori staffette d’Europa, situazione che garantisce loro questa importante presenza nella massima competizione al coperto continentale.

Grazie al 52”69 di Rebecca Borga (Fiamme Gialle), il 53”10 di Alice Mangione (Esercito), il 53”36 di Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) e il 53”41 di Eleonora Marchiando (Calvesi), il team Italia risulta così iscritto alla 4x400 femminile dei prossimi campionati europei indoor.

Entusiasmante questa chiamata per Eleonora Marchiando che viene dopo le tre convocazioni in azzurro con le rappresentative giovanili; nel 2013, per i Mondiali Allieve; nel 2014 per gli Europei di Baku e nel 2016 per i Mondiali Junior di Bydgoszcz.