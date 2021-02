Atletica: Elisabetta Munari agli italiani allieve di ancona

Elisabetta Munari, medaglia di argento nei tricolori Allieve dei 400hs disputati lo scorso settembre a Rieti è l’unica valdostana iscritta alla due giorni dei campionati italiani indoor under 18, in programma in questo fine settimana ad Ancona.

La portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi, in questo 2021 molto complicato, ha all’attivo quattro prestazioni su quella che sarà la sua gara, i 60hs, con il personale di 9”25 fatto registrare lo scorso 23 gennaio al palaindoor di Aosta.

L’atleta di Saint-Marcel, classe 2004, resta nel settore degli ostacoli, ma partecipa alla sola prova indoor, la velocità con le cinque barriere alte 76cm, con una concorrenza molto agguerrita. La valdostana, seguita da Patrick Ottoz, sarà sui blocchi nel primo pomeriggio di domenica 14 febbraio, con l’eventuale finale prevista a distanza di 1 ora.

Domenica 14 febbraio, orfani del palaindoor di Aosta, alcuni valdostani saranno impegnati a Torino e Borgaretto. Al campo Nebiolo di Torino si tengono i campionati regionali di lanci invernali, mentre a Borgaretto sono in palio i titoli valdostani di corsa campestre per il settore dei master (over 35).