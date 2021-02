Calcio: Serie D, il PDHAE torna a vincere con Varvelli

E' finita 1 a 0 per gli orangerossoblù sul campo di Montjovet il match tra PDHAE e Fossano, recupero dell'ottava giornata del girone A del campionato di calcio di serie D.

Vittoria giunta al 26esimo del secondo tempo con una rete che sancisce il ritorno al gol del bomber Varvelli e che consente alla squadra di mister Roberto Cretaz di salire al terzo posto in classifica, anche per il pareggio a reti inviolate tra Bra e Gozzano. Il primo tempo è tutto di marca piemontese e la porta di Vinci non crolla solo per i meriti del portiere e di qualche salvataggio in extremis.

Nel secondo tempo torna l'equilibrio in campo, Cretaz mette in campo Jeantet e Gambino dietro a Varvelli e l'attacco del PDHAE sale di slancio e qualità. Il gol arriva proprio su assist di Gambino e nel finale Vinci sale sugli scudi parando un pallone destinato a entrare in porta dopo il rasoterra di Alfiero. Finisce 1 a 0 e la vittoria, a conti fatti, è meritata.

RISULTATI E CLASSIFICA