Calcio: Consiglio Direttivo LND annulla fase nazionale Juniores Regionale 2020/2021

Nuove importanti decisioni sportive di carattare nazionale derivanti dalla valutazione dell'incidenza della pandemia.

Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, infatti, "tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 - si legge in una nota - valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, risulterebbero coinvolti nello svolgimento delle relative competizioni", ha disposto "di rinviare alla stagione sportiva 2021/2022 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 programmato nella Provincia Autonoma di Bolzano; di rinviare alla medesima stagione sportiva lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 programmato in Veneto e di annullare la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale 2020/2021".