Azzurri senza bandiere né inno alle Olimpiadi, concreto rischio di una figuraccia mondiale

"Siamo illegittimi nell'ordinamento internazionale perchè non siamo più autonomi ed è come se non esistessimo sul piano istituzionale; il Governo sa che c'e' questa situazione illegale". Era il 20 dicembre scorso quando il presidente del Coni, Giovanni Malagò, su Rai Tre aveva rilanciato l'allarme sulla autonomia del Coni in vista delle Olimpiadi dopo la riforma dello Sport.

Oltre un mese è trascorso senza che il Governo, nell'incudine tra emergenza sanitaria e crisi politica, facesse nulla e intanto il Comitato olimpico sta valutando l'esclusione dall'Italia dalle Olimpiadi. E' questa infatti la decisione del Cio che verrà ufficializzata mercoledì 27 gennaio alle 17,30 senza un decreto legge in 24 ore che risolva la questione dell'autonomia del Coni.

Questo significherebbe che atleti azzurri come Catherine Bertone o Gregorio Paltrinieri, potranno gareggiare solo come atleti indipendenti, senza bandiera italiana e senza inno nazionale come successo alla Bielorussia di Lukashenko e alla Russia degli scandali doping.

Inoltre questo vorrebbe anche significare la sospensione dei finanziamenti del Cio all'Italia. La palla è nelle mani del dimissionario Governo Conte che potrebbe sbloccare in extremis la situazione perché a Losanna il Cio è pronto a ratificare l'esclusione dell'Italia dalle prossime Olimpiadi. Il decreto per dare autonomia al Coni in realtà è pronto, ma non viene ancora approvato.

"Mi rendo conto della situazione, anche politica, che sta attraversando il Paese - commenta il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli - ma non posso non esprimere preoccupazione relativamente al fatto che possano giungere sanzioni da parte del Cio e che possa essere richiesto all'Italia di partecipare senza bandiera e senza inno".