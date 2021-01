Atletica: Tre appuntamenti indoor e un cross nella breve stagione invernale

Tanti gli aspetti che hanno complicato la sua definizione. Si parte dal procrastinarsi delle limitazioni collegate all’emergenza sanitaria, le incognite collegate all’uso del palaindoor di Aosta, l’inserimento degli appuntamenti nel calendario nazionale, condizione necessaria per poterle organizzare secondo parametri concordati tra Fidal e Ministero dello Sport e, in ultimo, la fresca assemblea elettiva.

A seguito dei “semafori verdi” accesi sui diversi fronti, il nuovo Consiglio della Fidal della Valle d’Aosta si è riunito, a distanza, per dare ufficialità al calendario invernale 2021. Il “parlamentino” dell’atletica valdostana, guidato dal confermato presidente Jean Dondeynaz, ha quindi discusso sulle opzioni presenti, optando per un programma di tre appuntamenti indoor e uno di cross. Al palaindoor di Aosta, le riunioni che saranno riservate ai soli atleti valdostani, sono in programma per i pomeriggi di sabato 23 e 30 gennaio e 6 febbraio.

Gli appuntamenti, senza quindi la presenza dei tanti piemontesi che nelle precedenti stagioni hanno sempre arricchito il parterre, risultano funzionali per il raggiungimento dei minimi di partecipazione per i campionati nazionali di categoria.

Il programma prevede le prove di corsa dei 60hs e 60 piani e i concorsi del triplo, lungo, alto, asta e peso. Le categorie coinvolte sono quelle previste dai protocolli: Cadetti (under 16), Allievi (Under 18), Juniores (Under 20), Promesse (Under 23) e Seniores. Le riunioni al palaindoor si svolgono a porte chiuse, senza contemplare l’entrata di pubblico e con un numero contingentato di tecnici e dirigenti sportivi.

Il Comitato Fidal della Valle d’Aosta ha poi anche stabilito la data unica per i campionati di società e individuali regionali di corsa campestre, in sede da definire, ma in zona Aosta o comuni limitrofi, in programma per domenica 28 febbraio, e di selezione per la Festa del Cross nazionale in programma a Campi Bisenzio il 13 e 14 marzo.