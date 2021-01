Calcio: Serie D, domani il PDAHE scende in campo a Gozzano

Prosegue a larghe falcate il Campionato Serie D giunto all’11esima giornata (la 13esima per i gironi A e C) in programma domenica 10 gennaio alle ore 14,30. Il tabellone di domenica per il girone A dove gioca il PDHAE è movimentato da un posticipo d’orario: alle 15 prenderà il via Borgosesia-Bra.

I gialloblù di mister Roberto Cretaz scenderanno a Gozzano per affrontare la formazione di casa; tra le fila del PDAHE anche il nuovo acquisto, Nicolò Gambino.

Mercoledì 13, a Montjovet, il recupero della partita contro il Fossano che era stata rinviata lo scorso novembre.