Cambio di casacca per il mezzofondista valdostano di Fenis Lorenzo Brunier, classe 1996.

Il giovane atleta lascia lo spogliatoio dell'Atletica Calvesi, dove ha militato per alcuni anni con successo, per approdare alla società sportiva toscana Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, dove già milita un altro promettente atleta formatosi in Valle: Omar Bouamer. Il personale di Brunier sui 5.000 metri è di 15'12" e la sua speranza è di migliorarlo nella stagione agonistica 2021.