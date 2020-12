Calcio: Serie D, ennesimo rinvio del match Sanremese-PDHAE

Doveva essere il ritorno in campo dopo un mese e mezzo di stop, invece per la terza volta è saltata la partita tra la Sanremese e il PDHAE, nona giornata del girone A del campionato di serie D in programma per domani domenica 13 dicembre.

La società incaricata dalla Lega Nazionale Dilettanti-LND per eseguire i tamponi Covid ai giocatori e allo staff della squadra, indispensabili per poter giocare, ieri venerdì 11 non si è presentata allo stadio Crestella dov'era attesa dal PDHAE e alla LND no è rimasto altro da fare che annullare il match e rinviarlo a data da destinarsi.

I tamponi da fare erano una trentina, troppi per trovare un altro Istituto sanitario in grado di adempiere ai test in un così breve lasso di tempo.